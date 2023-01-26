Про WRO, роботов и новых друзей

Шымкент – Дортмунд

Напомним, в конце прошлого года казахстанская сборная школьников по робототехнике триумфально выступила на прес­тижном мировом чемпио­нате – World Robot Olympiad (WRO) в Германии. В Дортмунде за звание лучших боролись 365 команд из 73 стран. И впервые в истории страны шымкентские школьники заняли второе место, показав небывалое мастерство и смекалку в программировании и конструи­ровании робота.

Казахстан участвует в этой олимпиаде с 2014 года. В этот раз национальную сборную представили десять команд из НИШ Талдыкоргана, Семея, Павлодара, Кызылорды, Рес­публиканской физико-математической школы г. Астаны, специализированной школы-интерната № 2 г. Шымкента и частных школ – столичной «Роботек» и шымкентской RoboPark.

Тема WRO 2022 была «Мой робот – мой друг». Команды строили и программировали роботов, спасали людей из огня, обслуживали пациентов и помогали жителям в повседневной жизни. Соревнования шли в четырех категориях – RoboMission, RoboSports, Future Engineers и Future Innovators, в каждой из них – свои правила и задания. Участники делились по трем возрастным группам: младшая (8–12 лет), средняя (11–15 лет) и старшая (14–19 лет). Уровень сложности и тип заданий у них также были разные.

Обычные школьники из Шымкента Имангали Мынжасар и Бибарыс Михаш ворвались в мировой топ, завоевав серебряную медаль WRO в старшей возрастной группе. Подготовкой ребят занимался центр робототехники RoboPark. Руководитель центра Абзал Алибеков рассказал, что робототехникой Имангали и Бибарыс занимаются с 2018 года.

– Оба сильны в программировании и конструировании роботов. Ребята вместе тренировались весь год, прошли городской, областной и республиканский этапы отбора. В итоге в составе сборной в Дортмунде они показали лучший результат! – говорит Абзал Алибеков.

По заданию в категории RoboMission для старшей группы нужно было собрать робота-помощника в медицинской организации.

– Робот должен объехать больничные палаты, доставить пациентам воду и белье. Если надо, перевести их из одной палаты в другую, развлекать скучающих больных игрой в мяч и так далее. Выигрывает тот робот, кто быст­рее и точнее всех выполнит миссию, – поясняет руководитель центра.

У наших ребят все получилось, и «серебро» WRO – отличный результат!

Опыт школы «Роботек»

В Дортмунде в составе двух команд – CYREX и AMV (категория RoboMission в средней возрастной группе) – были и воспитанники столичной школы робототехники «Роботек» Жанарыс Капаров, Вагиз Дисембаев, Амир Карабаев, Мирас Кенес.

Тренировались ребята девять месяцев. Строили роботов из наборов Lego. По правилам конструкция должна быть пол­ностью автономной, то есть управляться программой. Поэтому школьники скрупулезно писали коды, тестили робота на игровом поле.

– Во многих моментах, где нужна точность движений, мы все высчитывали математикой, – рассказывает Жанарыс Капаров. – Допустим, чтобы робот поехал прямо, мы задаем в программе мощность для моторов. Но подача энергии не всегда постоянна, и мощность моторов может различаться. Из-за этого одно колесо может вращаться быстрее другого, и робот начинает вместо прямой линии выписывать дугу. В эти моменты высчитываем и задаем градусы вращения колеса. Тогда робот выполняет то, что мы хотим.

Прежде чем стать участниками WRO, команды также прошли региональный и рес­публиканский отборы. Окончательно вошли в состав сборной на учебно-тренировочных сборах на базе НИШ.

Правила соревнований объяс­няет директор школы «Роботек» Санжар Шалкарбеков:

– Робот стартует на игровом поле, перед ним – горящее здание, внутри шесть комнат. Его задача – быстро приехать, обследовать комнаты, найти людей, маркировать их, чтобы сообщить пожарным. А также сбросить кубики с водой в места, охваченные огнем, и перевезти в безопасное место кубик – опасные химические вещества.

Если робот полностью за две минуты выполняет основное задание, то это называется «фулка» (full mission). Помимо этого команду во время матча ожидает сюрприз – дополнительное задание.

– Например, в любое время могут сообщить, что где-то в самом неожиданном месте поля находится человек или химикат, которых нужно срочно найти и перевезти. Робот быстро меняет свой маршрут. Так организаторы проверяют, умеют ли ребята сами программировать и адаптироваться в экстремальной ситуации, – отмечает руководитель школы.

В первый игровой день коман­да AMV показала наилучший результат: выполнила задание за 38 секунд и по итогам дня заняла второе мес­то среди 78 команд. Команда CYREX оказалась на 22-м месте.

Новый челлендж

Тренер команды AMV Владимир Усольцев вспоминает, как во второй день соревнований ребят ждал новый челлендж. Задание объявили перед началом игры, дали час командам, чтобы запрограммировать робота. Две попытки. Ребята с нуля писали программу, смотрели на поле, вычисляли маршрут, но, к сожалению, к первой попытке они не успели завершить прог­раммирование.

На второй попытке столичные школьники Амир Карабаев и Мирас Кенес поставили робота на поле и начали выполнять задание.

– Мы заметили, что робот выполняет повороты неточно, останавливается с большим опозданием. Что-то было с ним не так, – продолжает Владимир Усольцев. – В самый ответственный момент берет объект, но поднять его не может. Мощнос­ти не хватает. Оказалось, что подвела батарейка. Из-за этой техничес­кой ошибки команда заняла сороковое место.

Мелкие неполадки с роботом возникли и у команды CYREX. Например, во время езды прямо робот сбил объект. А когда забросил кубик с водой, он залетел под колесо робота… Это не позволило ребятам набрать максимальное количест­во баллов.

Важное приобретение

На WRO около 15 стран удостоились призовых мест, и среди них Казахстан. Лидерами по количеству призовых мест стали Малайзия, Тайвань, Филиппины, Мексика, Греция, Германия, Пуэрто-Рико, Япония.

– Это уже четвертая поездка команд «Роботек» на World Robot Olympiad, и с каждым разом мы последовательно улучшаем роботов и общую подготовку. Ребята и тренеры настроены оптимис­тично и намереваются дальше участвовать и побеждать, – отметил директор школы Санжар Шалкарбеков.

Знакомство и общение с ребятами из других стран – важное приобретение для участников соревнований, считает представитель команды CYREX Жанарыс Капаров. Его напарник – конструктор робота Вагиз Дисембаев признается, что поездка в Германию дала ему сильную мотивацию познавать и учиться новым технологиям.

– Особенно запомнилась японская команда, а также ребята из Индонезии, Филиппин. Главное – мы поучаствовали и получили опыт, – говорит Вагиз.

А Санжар Шалкарбеков призывает всех казахстанских школьников, увлеченных робототехникой, не бояться и смело подавать заявки на участие в международных соревнованиях.

– Иногда ребята и тренеры считают, что им не под силу конкурировать с сильными командами мира. Мы своим примером показываем, что это возможно. Там такие же обычные ребята соревнуются. Поэтому надо проя­вить волю, быть уверенными и много готовиться. Ребята, которые имеют опыт участия в WRO и других соревнованиях, как показывает практика, ставят и добиваются больших целей в жизни, открывают для себя новые горизонты, – уверен Санжар Шалкарбеков.

В 2023 году столичная школа «Роботек» намерена продолжить покорять международные турниры по робототехнике.

– Мы будем готовиться к новому сезону World Robot Olympiad. В 2023-м чемпионат мира пройдет в Панаме. Также формируем четыре коман­ды для участия в международном турнире FIRST LEGO League. В наших планах – поехать на такие престижные мировые состязания, как First Tech Challenge и VEX Tournaments. Для этого нам нужны специальные металлические роботы, и недавно мы объявили сбор средств для приобретения таких наборов, – делится планами Санжар Шалкарбеков.

Традиционно ученики «Роботека» будут участвовать в республиканских турнирах KazRobotics, RoboLand и других соревнованиях. 4–5 мая столичная школа проведет финал рес­публиканского турнира Robotek Grand Tournament в Астане.

Не вызывает сомнений, что сегодняшние призеры международных турниров завтра будут поступать в топовые вузы и работать в лучших компаниях мира. Своим трудом и талантом ребята продвигают в мир инновационные проекты, новые технологии, представляя лучший интеллектуальный потенциал страны.