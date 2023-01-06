Проактивный формат

С 1 января 2023 года для проактивного назначения государственных мер поддержки в рабочем режиме запущена Цифровая карта семьи. Она интегрирована с аналитической системой Smart Data Ukimet, через которую доступны базы данных государственных органов, где содержится различная информация, такая как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, наличие кредитов и т. д.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день на основе данных информационных систем госорганов в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.

На основании имеющихся данных проводится анализ, который позволяет оценивать и отслеживать уровень благосостояния семьи по экономичес­ким, социальным и жилищным условиям, здоровью и образованию, и в случае наступления социального риска ЦКС предоставляет возможность получить пособие или социальную выплату проактивно. Для этого ЦКС генерирует направление SMS потенциальному получателю пособия, и в случае положительного ответа ему будет назначена соответствующая выплата, денежные средства начисляются на банковский счет.

«Напомним, ЦКС была запущена в пилотном режиме с 1 сентября 2022 года. Всего за период апробации было направлено 56,9 тыс. SMS для получения согласия на оказание государственных услуг, а ответили на них 12,9 тыс. граж­дан, которые получили меры поддержки. На данный момент в ЦКС предоставлена возможность получения услуг по девяти видам пособий и социальных выплат: соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплаты на случай потери работы; соцвыплаты по потере кормильца; пособия родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособия по инвалидности; пособия многодетным семьям; пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; АСП. Также через ЦКС гражданам направляется автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат», – проинформировали в МТСЗН.

В 2023 году расширят перечень услуг в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования. С 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий в трех вышеуказанных сферах.

«В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414», – предупредили в профильном министерстве.