Проактивный формат

Свежий выпуск
42
Кадиша Ныгмет

В Казахстане запущена Цифровая карта семьи.

С 1 января 2023 года для проактивного назначения государственных мер поддержки в рабочем режиме запущена Цифровая карта семьи. Она интегрирована с аналитической системой Smart Data Ukimet, через которую доступны базы данных государственных органов, где содержится различная информация, такая как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, наличие кредитов и т. д.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день на основе данных информационных систем госорганов в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.

На основании имеющихся данных проводится анализ, который позволяет оценивать и отслеживать уровень благосостояния семьи по экономичес­ким, социальным и жилищным условиям, здоровью и образованию, и в случае наступления социального риска ЦКС предоставляет возможность получить пособие или социальную выплату проактивно. Для этого ЦКС генерирует направление SMS потенциальному получателю пособия, и в случае положительного ответа ему будет назначена соответствующая выплата, денежные средства начисляются на банковский счет.

«Напомним, ЦКС была запущена в пилотном режиме с 1 сентября 2022 года. Всего за период апробации было направлено 56,9 тыс. SMS для получения согласия на оказание государственных услуг, а ответили на них 12,9 тыс. граж­дан, которые получили меры поддержки. На данный момент в ЦКС предоставлена возможность получения услуг по девяти видам пособий и социальных выплат: соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплаты на случай потери работы; соцвыплаты по потере кормильца; пособия родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособия по инвалидности; пособия многодетным семьям; пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; АСП. Также через ЦКС гражданам направляется автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат», – проинформировали в МТСЗН.

В 2023 году расширят перечень услуг в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования. С 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий в трех вышеуказанных сферах.

«В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414», – предупредили в профильном министерстве.

Популярное

Все
У зверят – свои трагедии и истории со счастливым концом
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Для 15-летнего казахстанского мастера малой ракетки Алана Курмангалиева 2022 год стал более чем успешным и урожайным
Легендарный международный фестиваль «Азия дауысы» возвращается в музыкальное пространство Казахстана
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Как заново родились
Музыка ярких моментов
Жизнь, достойная славы
«Времен связующая нить…»
Открытки нужно открывать!
Магия игрушек
Свинцово-тягостный туман
Пугать котов – неблагодарное занятие
Выстояли до конца!
Сказка для взрослых
Не ради наград
Крыша над головой
На «джайляу» – круглый год
Все для будущих побед
Еще дороже
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Итоги года. Внешняя политика
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
О новом механизме обеспечения студентов местами в общежитиях рассказали в МНВО
Токаев поздравил Асаубаеву с триумфальной победой на ЧМ по шахматам
Планы по реализации активов фонда "Самрук-Қазына" рассмотрены в Правительстве
Исчез со двора дома: найдено тело пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе
Как на праздники будет работать общественный транспорт в Алматы
Итоги года. Экономика
Автомобиль провалился под асфальт в Конаеве
Умер легендарный футболист Пеле
Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции
Мажилис назначил трех судей Конституционного суда
Назначен первый заместитель акима Павлодарской области
Токаев принимает поздравления по случаю Нового года
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Закон Республики Казахстан
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина

Читайте также

Свежий выпуск
Кто пойдет на НКТ?
Свежий выпуск
Снизить дисбалансы
Свежий выпуск
Еще дороже
Свежий выпуск
Крыша над головой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]