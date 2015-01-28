Проблем уменьшилось Свежий выпуск 618 Женис БАТУРИН, Актюбинская область

Сразу два акима держали ответ перед калиновцами: сначала – глава сельского округа Юмагул Утянов, а затем и района – Аскар Джусибалиев. Что сделано за прошедший год, изменилась ли жизнь села к лучшему, какие проблемы волнуют сельчан? Эти вопросы были подняты на встрече.

На территории округа, которая занимает около 6,5 тыс. га, проживают более 1 300 человек. Важным событием прошлого года для Калиновки стала сдача в эксплуатацию врачебной амбулатории. Она построена в рамках программы «Дорожная карта занятос­ти-2020» на сумму 33 млн. тенге. Решен был также вопрос с ремонтом старого сельского клуба. На эти цели изысканы средства в размере 23 млн. тенге. При строительстве этих социальных объектов были трудоустроены ряд односельчан.

По словам сельского акима, в животновод­ческой отрасли также сохранилась положительная динамика. С каждым годом растет поголовье скота. Его разведением здесь заняты товарищества «30 лет Казахстана», «Дербисали», крестьянские хозяйства «Болат», «Амир», «Аяулым». О том, с какими результатами вступил Кобдинский район в новый год и каковы дальнейшие перспективы, рассказал подробно сельчанам аким Аскар Джусибалиев. Объем промышленной продукции района составил более 1,5 млрд. тенге. Вложение инвестиций в экономику возросло в 7,1 раза и достигло 740 млн. тенге. По программе «Сыбаға» на 69 млн. тенге приобретен КРС в количестве 363 голов, а по «Алтын асық» и «Құлан» – 1 250 овец, 110 лошадей.

В прошлом году успешно завершен проект по газификации района, отремонтированы дороги республиканского и местного значения, построены стадион и амбулатория, отремонтирован ряд важных социальных объектов.

Аким района доложил и о планах на 2015 год, рассказал о стройках, касающихся развития инфраструктуры, новых подводок голубого топлива. Приятной новостью для жителей стало сообщение из уст акима об утверждении проекта газификации села Калиновка. Зал встретил его аплодисментами. На встрече люди поднимали самые разные насущные вопросы. Но в целом они положительно оценили работу местной исполнительной власти. В свою очередь А. Джусибалиев призвал жителей округа активно заниматься разведением племенного скота и воспользоваться для этого выгодными льготными кредитами, которые предусмотрены государственными программами.

Очередная встреча акима района прошла затем с жителями села Бестау. За несколько последних лет здесь также произошли крупные преобразования. В 2013 году на 84 млн. тенге был проведен капитальный ремонт средней школы. Для подводки водопровода тщательно произведены исследовательские работы, разработана проектно-сметная документация.

Важным для сельчан стал и ушедший год – они начали пользоваться долгожданным голубым огнем. На строительство газопровода от основной магистрали Кобда – Актобе до Бестау из бюджета было направлено 280 млн. тенге. Получает поддержку в селе и малый бизнес. По новой госпрограмме «Құлан» два крестьянских хозяйства оформили кредиты на общую сумму 25 млн. тенге. Количество поголовья в подворьях, крупных сельхозформированиях ныне заметно выросло. Только овец в небольшом Бестау насчитывается уже около 2 тыс. За лето сельские труженники заготовили 1 600 тонн сена.

Проблем, как показывает жизнь, в селе Бестау с каждым годом становится все меньше, поэтому и отчеты акимов прошли в конструктивном ключе.



