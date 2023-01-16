Проблема будет решена – МВД о регистрации авто с армянскими номерами

Транспорт
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Диасов Ораз
корреспондент

И.о. председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Кайсар Султанбаев на брифинге в ведомстве прокомментировал вопрос регистрации автомобилей с армянскими номерами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«В последнее время возникли некоторые вопросы. Во-первых, это касается машин из Армении. За последние 2-3 года в стране было зарегистрировано много армянских автомобилей. В ходе этой легализации по данным автомобилям все эти вопросы будут рассмотрены и полностью решены», – заявил Кайсар Султанбаев.

Он добавил, что сегодня МВД проводит мероприятие по снятию этих машин с регистрации из Армении.

«Мы думаем, что эта проблема будет решена», – резюмировал спикер.

Напомним, в Казахстане с 23 января начинается легализация иностранных автомобилей. 

Правительство 11 января текущего года утвердило правила, которыми установлены конкретные критерии, в каких случаях автомобили подлежат легализации с уплатой ставки сбора в 200 тысяч тенге и освобождением от утильсбора. Так, транспорт должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года, не находиться в розыске, снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве, пройти в случае необходимости таможенную очистку.

Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления. 

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