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Проблема, требующая решения
Александр Бри

Состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан.

В ходе заседания Государственный советник Ерлан Карин отметил, что на площадке Совета по молодежной политике при Президенте РК будет разработан один из важнейших документов – новая Концепция молодежной политики, которая станет базовым, стержневым документом в сфере молодежной политики.

При разработке концепции будут использованы аналитические данные ежегодного национального доклада «Молодежь», независимые социологические исследования, предложения и рекомендации, сформированные в ходе экспертных и общественных дискуссий.

Кроме того, на площадке Совета по молодежной политике были обсуждены вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков среди молодежи.

Как известно, Глава государства в своем прошлогоднем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» отметил, что «страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков, в том числе синтетических».

В дискуссии вместе с членами совета приняли участие министр внутренних дел Марат Ахметжанов, министр здравоохранения Ажар Гиният, режиссер и продюсер документального фильма «Соль» Ринат Балгабаев, которые рассказали о работе, направленной на противодействие распространению синтетических наркотиков, а также о вопросах профилактики и лечения наркомании. В заседании совета также приняли активное участие представители отраслевых НПО и эксперты, которые озвучили ряд предложений по профилактике наркозависимости.

По итогам заседания совета были выработаны конкретные рекомендации для государственных органов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.

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