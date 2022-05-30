Фото: Kazpravda.kz
Общество
Проблемами после голосования на референдуме пугают казахстанцев

В мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение, в котором женский голос сообщает, что участвовать в республиканском референдуме ни в коем случае нельзя. Автор сообщает, что в случае принятия поправок в Конституцию по итогам референдума собственность людей перейдет чиновникам и олигархам и жить в Казахстане станет намного хуже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

На самом деле эта рассылка – пересказ уже опровергнутых ранее фейков, циркулировавших в Сети.

О том, что на референдум не вынесено ни одной поправки в Конституцию, подразумевающей отмену частной собственности, сообщили в Министерстве юстиции 18 мая 2022 года.

"Предлагаемая поправка в пункт 3 статьи 6 Конституции не распространяется на землю, находящуюся в частной собственности, скот и лично выращенные насаждения. Согласно поправке предлагается установить, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. В настоящее время Конституцией установлено, что они находятся в государственной собственности. При этом предложено уточнить, что от имени народа право собственности осуществляет государство. Следовательно, государство будет осуществлять право собственности исключительно в отношении земли, ее недр, вод, растительного и животного мира и других природных ресурсов, которые принадлежат народу и не являются объектами частной собственности. Отдельно следует отметить, что норма Конституции, гарантирующая право частной собственности на землю, остается неизменной (часть вторая п. 3 ст. 6 Конституции)", – поясняли в пресс-службе ведомства.

Что же касается других теорий, изложенных в распространяемом аудиосообщении, то они являются вымыслом автора. В проекте поправок в Конституцию не говорится ни о пандемическом соглашении ВОЗ, ни о введении раннего секспросвета в школах.

Напомним, всего в Конституцию предложено внести 36 поправок. Полный список уже опубликован в открытом доступе.

Республиканский референдум, в ходе которого решится, будут ли приняты эти поправки, состоится 5 июня 2022 года.

 

 

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