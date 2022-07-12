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Проблемные вопросы области Абай выслушали депутаты Мажилиса

Встречу с активом Семейского филиала партии «Amanat» провели сегодня депутаты Мажилиса Амерхан Рахимжанов и Жанат Омарбекова.

В беседах с однопартийцами мажилисмены вкратце проинформировали о конституционных преобразованиях, проводимых в стране по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева по построению Нового Казахстана.

Депутаты подчеркнули, что казахстанцы должны как можно больше знать об изменениях в политической жизни страны. Это позволит им активнее участвовать в реализации реформ в самых различных сферах.

В ходе встречи семейчане озвучили проблемные вопросы, актуальные для всего региона. Основная и главная из которых – это плохие автомобильные дороги.

В разговоре об этом депутат Амерхан Рахимжанов сообщил, что побывал в отдалённых Аксуатском, Кокпектинском, Катон-Карагайском районах и в городе Курчатов новообразованной области Абай. И практически везде сталкивался с такой ситуацией. Однако сегодня ситуация немного сдвинулась с места, уточнил он.

- Конечно, за оставшееся время невозможно отремонтировать 405 километров дорог. Со стороны Майкапчагая в Зайсан дорогу уже начали делать, также как из Кокпекты в Калбатау. Вот с Аксуатской границы до Кокпекты дороги вообще не тронуты. Если в этом году успеют сделать хотя бы 100 километров, то это будет большой прогресс, - сообщил Амерхан Рахимжанов.

Жанат Омарбекова, в свою очередь, говорила о необходимости сохранения старинных зданий города, работа над которым проводится совместно с Министерством культуры.

Депутат уверена в потенциале развития туризма в Казахстане. Для этого в стране достаточно красивых и исторических мест. Вопрос только в том, чтобы каждый казахстанец приложил максимум усилий, чтобы содержать наш общий дом в чистоте и порядке для сохранения культурного наследия и привлечения сюда туристов. В построении Нового Казахстана важно участие каждого жителя республики, считает Жанат Омарбекова.

В ходе встречи прозвучали и другие, не менее актуальные для области вопросы, на которые депутатами были даны ответы и разъяснения.

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