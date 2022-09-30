Проблемные вопросы озвучили в правительстве представители бизнес-сообщества

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по отдельным вопросам предпринимательства с участием представителей государственных органов, НПП «Атамекен» и бизнес-сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

На совещании рассмотрели вопросы исполнения поручений Главы государства по внедрению регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа», а также автоматизации системы государственного контроля и надзора.

Представителями бизнес-сообщества был озвучен ряд проблемных вопросов, касающихся налоговых преференций, земельных отношений, субсидирования транспортных расходов, совершенствования процедур государственных закупок и др.

По итогам обсуждения Жамаубаев дал ряд соответствующих поручений, в том числе по завершению анализа регуляторных актов в установленные сроки.