Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика
Проблемные вопросы внедрения маркировки товаров обсудили в правительстве

Основные результаты и затруднения, возникающие в процессе внедрения пилотных проектов маркировки товаров обсудили на рабочей встрече под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

От бизнеса-сообщества выступили представители НПП «Атамекен», ассоциации импортеров розничной и оптовой торговли обуви, производителей безалкогольных напитков и соков, фармацевтической и медицинской продукции «ФармМедИндустрия Казахстана», а также легкой промышленности. Во встрече также приняли участие руководители заинтересованных госорганов, единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком».

По данным единого оператора, с момента ввода в Казахстане обязательной маркировки и по сегодняшний день промаркировано 69,1 тыс. изделий из натурального меха, 3,3 млрд табачных изделий, 102,4 млн обувных товаров.

Вместе с тем, есть ряд существенных моментов, сдерживающих процесс внедрения проекта. Так, по словам бизнесменов, это в первую очередь технические проблемы и недоработки информационной системы маркировки. Однако в то же время представители отечественных производителей обуви считают, что введение обязательной маркировки товара отвечает интересам бизнеса.

«Как представители отечественного бизнеса мы за обязательную маркировку товаров, так как она поддерживает интересы отечественного производителя, создает равные условия для конкуренции. Если есть технические проблемы, то их надо решать, а мы готовы и дальше участвовать в процессе внедрения системы маркировки, — отметила представитель Национального объединения предприятий легкой промышленности «Qaz Textile Industry» Анара Каиржанова.

Больше проблемных вопросов прозвучало со стороны оптовых и розничных импортеров товаров. По словам представителя группы компаний Inditex Антона Сердариди, сегодня отсутствует интеграция между Национальным каталогом товаров и системой GS1-Kazakhstan, имеются проблемы по нанесению кодов маркировки на таможенных складах в электронной коммерции при торговле маркированным товаром. По словам Айнур Кайдаровой, представляющей Ассоциацию импортеров розничной и оптовой торговли обуви, внедрение процесса маркировки ведет к удорожанию товара, и, как следствие, сокращению числа розничных реализаторов обуви.

Представляющая интересы производителей безалкогольных напитков и соков Алия Мамытбаева добавила, что безалкогольные напитки — это рынок низких цен, где прибыль получается за счет объема продаж. Создавать контрафактную продукцию просто невыгодно. Учитывая, что стоимость продукции невысокая, затраты на ее маркировку слишком высоки.

Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции «Фарммединдустрия Казахстан» заявила в числе других о проблемах с регистрацией иностранных производителей в системе маркировки и прослеживаемости товаров, дистрибуцией маркированных лекарственных средств.

«Основная задача внедрения проекта маркировки товаров – обеспечение свободного и законного оборота товаров, прозрачности. Мы должны рассмотреть все вопросы по каждой товарной группе с заинтересованными участниками», — резюмировал итоги совещания Серик Жумангарин.

Справочно: цифровая маркировка и прослеживаемость товаров как инструмент борьбы с теневым рынком стартовала в Казахстане в 2018 году. По состоянию на 4 октября 2022 года обязательная маркировка введена по 4 товарным группам: меховые и табачные изделия, обувь, лекарственные средства. Ведется реализация пилотных проектов по маркировке упакованной воды, сахаросодержащих напитков и ювелирных изделий.

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