Проблемные вопросы взяли на заметку

Мажилисмены продолжают выездную работу в регионах. Особое внимание уделяется обсуждению в трудовых коллективах актуальных проблем и возможных путей их решения. Депутаты отслеживают эффективность действующего законодательства и ход реализации государственных программ.

В Алматы депутат Мажилиса Ирина Смирнова встретилась с коллективом Центра социальных услуг «Алатау».

Специализированное медицинское учреждение функцио­нирует с августа прошлого года. Там проходят социальную реабилитацию люди, страдающие тяжелыми психоневрологическими заболеваниями, имеющие инвалидность. В настоящее время в центре проживают 153 пациента в возрасте от 18 до 40 лет. Все они получают профессиональный уход и медицинские услуги. Также специалисты центра решают юридические вопросы, связанные с их подопечными.

Говоря о проблемах, директор центра предложила пересмот­реть процедуру финансирования, внедрив как в учебных заведениях механизм подушевого финансирования.

Предметный разговор состоялся и у депутата Мажилиса, члена фракции партии «AMANAT» Самата Мусабаева с работниками строительной отрасли Мангистауской области.

Основной темой беседы стали вопросы роста цен на строи­тельные материалы, работы и услуги. Специалисты считают, что, если не остановить стремительное увеличение стоимости строительных материалов, это может привести к срыву ряда социальных программ.

Для системного решения назревших вопросов депутат по­обещал вернуться к их рассмот­рению в рамках выездного заседания в область с участием представителей уполномоченных государственных органов.

Предложения работников швейной фабрики ТОО «Ютария Ltd» в городе Жезказгане выслушал депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Аманжол Альтаев. В беседе с депутатом работники предприятия говорили о необходимости пересмотра пенсионного возрас­та и методики начисления их заработной платы.

Депутат пообещал поднять все озвученные проблемы в ходе предстоящей сессии Мажилиса.

Вопросы борьбы с финансовыми пирамидами и интернет-мошенничеством обсудил депутат Мажилиса Юрий Ли с коллективом департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Полицейские поделились с депутатом интересными кейсами и проблематикой в данной сфере. Мажилисмен в свою очередь рассказал о наработанной практике в рамках своей депутатской деятельности, проинформировал о проекте stop-piramida.kz. При этом особый и обоюдный интерес вызвало несовершенство процедур выдачи онлайн-кредитов.

Встречи с жителями Акмолинской области проводят в эти дни депутаты Мажилиса, члены фракции «AMANAT» Мади Елюбаев и Юлия Кучинская.

Мажилисмены побывали в селе Жибек Жолы Аршалынского района, где ознакомились с ходом строительства школы на 300 мест, возводимой в рамках реализации Дорожной карты исполнения предвыборной программы партии «AMANAT».

Работы на объекте начались в 2020 году и должны были завершиться к началу текущего учебного года. Однако из-за удорожания строительных материалов потребовалась доработка проектно-сметной документации. И это в свою очередь привело к изменению сроков сдачи школы в эксплуатацию.

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская считает, что первопричиной тому является несовершенство закона о государственных закупках.

– Это несовершенство системы планирования строительных объектов. В беседе с подрядчиком компании, выполняющей заказ, выявляются проблемы с геологоразведкой и некачественной разработкой проектно-сметной документации. Для нас, депутатов, это преж­де всего сигнал о том, какие законы и какие направления должны быть у нас в приоритете в следующей парламентской сессии, – отметила Юлия Кучинская.

Представители подрядной организации заверили депутатов, что приложат все усилия, чтобы сдать объект в указанные сроки.

Мажилисмен Мади Елюбаев подчеркнул, что открытие данной школы поможет решить проблему трехсменного обучения в селе Жибек Жолы. В целом, по мнению парламентариев, основная проблема пригородных населенных пунктов вокруг столицы вызвана отсутствием у жителей официальной регистрации в селе. К примеру, численность местного населения в Жибек Жолы, по официальным данным, составляет около 10 тыс. человек, однако на самом деле здесь проживает вдвое больше людей. Это приводит к нехватке социальной инфраструктуры в населенных пунктах. Решение данной проб­лемы депутаты видят в дальнейшем усовершенствовании закона о развитии агломераций.

Работа депутатов в регионах продолжается.