Проблемные жилые комплексы обещают достроить в течение 3-4 лет в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
В Нур-Султане строительство проблемных жилых объектов завершится в ближайшие 3-4 года. Об этом сообщил заместитель акима Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В результате работы государственных органов и представителей жилищных строительных кооперативов удалось ввести в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома и снизить количество проблемных объектов с 51 до 48. До конца года планируется ввести в эксплуатацию дополнительно 7 многоквартирных жилых домов. По 19 объектам определены планы действий", – сообщил Кайсагалиев.
По его словам, 29 особо проблемных объектов для 10 394 дольщиков будут завершены в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер". В рамках госпрограммы из Национального фонда будет выделено 40 миллиардов тенге.
"Уполномоченной организацией акимата ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" освоено 6 млрд тенге, в текущем году планируется освоение еще 14 млрд тенге. Оставшиеся 20 млрд тенге будут освоены в первом полугодии 2020 года. В ближайшие 3-4 года акиматом планируется завершить строительство всех проблемных объектов", – дополнил Алтынбек Кайсагалиев.
По его данным, в 2019 году планируется завершить строительство 10 объектов, в 2020 году – 20 объектов, в 2021 – 7 объектов, в 2022 – 9 объектов, в 2023 – 4 объектов.