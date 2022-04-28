Фото: inbusiness.kz
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Проблемой фосфорных отходов обеспокоен сенатор Бекболат Орынбеков

Проблемы сельчан Жамбылской области озвучил в своем депутатском запросе сенатор Бекболат Орынбеков. В ходе визита депутата в регион, местные жители подняли проблемы, касающиеся загрязнения окружающей среды, в частности свалок, содержащих большое количество фосфогипса – отходов производства химической промышленности региона.

По информации депутата, лимит размещения отходов фосфогипса в прошлом году составлял 1,3 млн тонн в год. Производство минеральных удобрений в этом году выросло в 2 раза, а значит и отходов станет больше. По расчетам - 2,7 млн тонн в год. Между тем, возмущается сенатор, на двух отвалах в г.Таразе уже накоплено более 14 млн тонн фосфогипса. Один из отвалов, площадью 25 га заполнен и расположен в одном километре от села Шайкорык.

«В связи с близостью к городу Таразу и населенным пунктам Шайкорык и Танты данные отвалы представляют серьезную опасность для жизни человека и окружающей среды. Вместе с тем, при штормовом ветре наблюдается отлёт пыльных предметов от завалов к населенным пунктам. По словам местных жителей, эти отвалы наносят большой ущерб сельскому и домашнему хозяйству. Также было отмечено, что у жителей близлежащих сёл часто возникают проблемы со здоровьем - органами дыхательной системы», - сказал сенатор.

Бекболат Орынбеков также сообщил, что в 20 км от города Тараза планируется строительство третьего отвала площадью 135 га. Однако этот отвал будет приведен в действие лишь в 2025 году.

В связи с этим, сенатор попросил главу Кабмина Алихана Смаилова принять меры по уменьшению объема отходов фосфогипса и предложил использовать его в сельском хозяйстве для выращивания культур на деградированных почвах.

«Кроме этого, имеется альтернатива размещению отходов фосфогипса, а именно использование его для устройства дорожных оснований. В этой связи, выделен опытно-экспериментальный участок «Павлодар – Успенка - граница РФ» для апробирования материала, укрепления каменных материалов, оснований и стабилизации грунтов автомобильных дорог, где на сегодняшний день ведутся исследовательские работы», - озвучил в своем запросе депутат.

 

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