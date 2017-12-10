Проблему торговли людьми озвучили представителям турагентств в Актау

Общество
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В Мангистауском колледже туризма для представителей туристических агентств прошел семинар-тренинг о проблеме и мерах по предупреждению торговли людьми, сообщает Kazpravda.kz.

Организаторы - члены Молодежного общественного объединения "Мангистауская региональная лига "КАЙСАР" военно-патриотических клубов" - показали участникам слайды по теме и рассказали необходимую информацию о том, как вовремя распознать преступников и избежать участи жертвы.



На семинаре выступили организатор мероприятия, председатель Молодежного общественного объединения "Мангистауская региональная лига "КАЙСАР" военно-патриотических клубов" Мурат Мухамеджанов и председатель ОО "Мейрим" Александр Муха, отметившие необходимость снижения уровня преступности в обществе, а именно преступлений, связанных с торговлей людьми.

"К сожалению, проблема торговли людьми с годами лишь набирает обороты, превращаясь в прибыльный бизнес. Эксплуатация людей приносит преступникам огромный доход: на нелегальном рынке торговля "живым товаром" — третья по прибыльности после наркотиков и оружия. Сегодня мы решили обратить внимание общественности на проблему торговли людьми и разъяснить, как действуют работорговцы и к каким уловкам они прибегают для того, чтобы заманить в свои сети жертву", - сказал Мурат Мухамеджанов.



Как он отметил, чаще всего жертвами сексуальной эксплуатации становятся люди из социально-незащищенных и уязвимых слоев общества.

"Обычно это девушки и дети, которые подвергались насилию в семье, у кого нет работы, много долгов или те, кого никто не будет искать. Чем более неблагополучен регион мира, тем больше людей там подвергается насилию и продаже", - рассказал присутствующим Мурат Мухамеджанов.



По словам Александра Муха, за два года в Мангистауской области из рабства было освобождено пять человек.

"В основном, это граждане Узбекистана. Двоих человек мы обнаружили в рабстве под Бейнеу - один из них являлся гражданином Республики Казахстан. Один находился в рабстве шесть лет, другой - полтора года. Сейчас у меня есть еще дела на двоих человек. Сотрудники УБОП проверяют, если подтвердятся факты, то уже будет семь человек по нашей области. И это только официальные цифры. Есть еще и неофициальные обращения, люди не хотят, чтобы их афишировали. С начала 2014 года неофициально к нам обратилось 14 человек за помощью. В основном, к нам обращаются граждане Узбекистана, мы помогаем им восстановить документы либо получить справку, чтобы они могли вернуться к себе на родину. К счастью, у нас пока нет случаев с детьми. Но в этом году мы проезжали по районам, и нам неоднократно говорили, что здесь есть такая ситуация. Следующий год мы посвятим поездкам по районам. Мы получили поддержку и УБОПа, и Международной организации по миграции (МОМ)", - проинформировал председатель ОО "Мейрим" Александр Муха.



Мероприятие прошло в рамках государственного и социального заказа ДВД Мангистауской области.




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