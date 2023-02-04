Проблемы автодорожной отрасли обсудили в Правительстве

Вопросы по развитию автодорожной сети и транспортной инфраструктуры обсудили на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Было отмечено, что в целях снижения нагрузки на госбюджет и улучшения качества дорог республиканского значения реализуется проект по внедрению платности на ряде трасс с интенсивным движением.

В рамках I этапа на дорогах протяженностью 5,5 тыс. км установлено порядка 100 арок контроля, оборудованных камерами видеонаблюдения, лидарами, антеннами связи и другими приборами.

В частности, на участках 1-й категории протяженностью 1,5 тыс. км платность внедрена с ноября 2021 года.

Это позволяет обеспечивать уход за дорожным полотном, повышать безопасность движения и развивать сопутствующую инфраструктуру.

По итогам совещания принято решение продолжить работу по запуску системы взимания платы за проезд грузовых машин на участках I этапа. В первую очередь это коснется транзитного транспорта, пересекающего территорию Казахстана.

Премьер-министр подчеркнул, что особое внимание при модернизации дорожной сети нужно уделять усилению видеоконтроля, повышению безопасности водителей и пассажиров.