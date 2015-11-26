​Проблемы есть, но их решают

Союз нефтесервисных компаний создан в 2011 году с целью максимального вовлечения отечественных предприятий в крупные нефтегазовые проекты страны. По словам генерального директора союза Даурена Аугамбая, отрасль находится в тени нефтедобычи, однако представлена широко, в ней работают 150 тыс. человек, а с учетом коэффициента семейственности в отрасль вовлечено полмиллиона человек.

– Мы ведем широкий диалог с госорганами, нацкомпаниями, крупными недропользователями и зарубежными отраслевыми ассоциациями для создания совместных предприятий, что в свою очередь увеличивает доверие недропользователей создаваемым консорциумам, местным компаниям позволяет получать опыт и быть максимально задействованными, а это особенно актуально в преддверии вступления Казахстана в ВТО, – сказал Д. Аугамбай.

Председатель союза Алмаз Кудайберген рассказал, что ежегодный бюджет нефтегазового строительства составляет более 2 млрд долларов, а в момент реализации проектов расширения превышает 4 млрд долларов. В Казахстане сейчас работают более 20 мировых подрядчиков, и когда распределяются тендеры, казахстанские компании не всегда могут получить крупные подряды из-за отсутствия банковских гарантий, слабого технического оснащения, низкой обеспеченности квалифицированными кадрами. В результате отечественные предприятия довольствуются лишь субподрядными работами, а значит, не имеют возможности расширения, закупа техники или иного способа инвестирования в развитие.

– Бюджет расширения Тенгизского месторождения, к примеру, составляет 34 млрд долларов, треть бюджета обыч­но занимают строительно-монтажные работы, и мы стремимся получить значительные объемы через создание СП или консорциумов, – отметил А. Кудайберген.

В настоящее время Союз нефтесервисных компаний формирует крупный консорциум, в который войдут две турецкие и три отечественные строительные компании. Ожидается, что в будущем эти подрядчики смогут претендовать на крупные проекты и обеспечить достойное социальное обеспечение своих работников.

Генеральный директор ТОО «Инжиниринговая компания «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» Фуад Сериков рассказал об ощутимости даже в Казахстане с его крупными нефтегазовыми проектами общемировой тенденции к уменьшению количества вкладываемых средств на 15–20% – с 700 млрд до 580 млрд долларов в нынешнем году. Такое снижение, несомненно, будет иметь последствия.

Определенные успехи достигнуты сервисными буровыми компаниями: за 5–7 лет приобретено более 50 буровых установок, закуплена спецтехника, впервые в РК произведена новая буровая установка грузоподъемностью более 600 тонн. Создаются СП, огромные инвестиции вкладываются в применение передовых технологий, повысилось качество оказываемых услуг и уменьшились сроки продолжительности работ.

Однако в условиях кризиса есть и проблемы: в частности, значительно сократились объемы работ, увеличиваются затраты на строительство, а тарифы остаются прежними.