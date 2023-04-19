Проблемы имеют значение

Вопросы защиты прав субъектов бизнеса обсудили участники первого заседания недавно созданного Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции под председательством Серика

Торегельдина.

Встреча состоялась на базе региональной палаты предпринимателей «Атамекен» области Улытау с участием ее председателя Гульмиры Каженовой. В число членов совета вошли представители областной прокуратуры, департаментов Агентства РК по противодействию коррупции, экономических расследований, госдоходов, Агентства РК по делам госслужбы, а также местные предприниматели и общественность. Собравшиеся обсудили пути решения поступивших обращений и жалоб предпринимателей Улытауского, Жанааркинского районов и города Каражала.

Руководитель РПП «Атамекен» Улытауского района Аманбек Сулейменов от имени фермеров поднял вопрос слабой ликвидности залогового имущества на селе и, как следствие, низкой активности банков второго уровня в кредитовании сельских аграрных проектов.

– Улытау и Жанаарка – два сельскохозяйственных региона, где активно развиваются фермерские хозяйства, способные помочь обеспечить продовольственную безопасность облас­ти, – отметил он. – Однако есть проблема в оценке независимыми экспертами недвижимости, предлагаемой БВУ в виде залога по кредиту. Займы предпринимателям нужны на создание и расширение бизнеса.

Оба района развиваются быст­рыми темпами: здесь строятся коммунальные многоэтажные дома, поселки прирастают двух­этажными коттеджами, социальной инфраструктурой. Несмотря на это, коттедж площадью 120 кв. м оценивается ниже двухкомнатной квартиры в Жезказгане или Сатпаеве, примерно в 5–6 млн тенге.

При этом построить дом в поселке Улытау намного дороже, чем в Жезказгане. И дело не только в удорожании стройматериа­лов – большая часть вложений при строительстве уходит на логистику. Рейс груженого

КамАЗа в одну сторону обходится в 80 тыс., а то и в 100 тыс. тенге, «газель» – чуть дешевле.

– Человек построил двух­этажный дом за 30–50 миллионов тенге, а его оценивают в 5–10 миллионов, – сообщил Аманбек Сулейменов. – Это неправильно. И почему в основе расчетов экспертов лежит только анализ сайтов по продаже и аренде недвижимости, а сметная стоимость строительства не учитывается? За последние пять лет поселок Улытау сильно изменился, а вот цены на недвижимость не растут. Единственная просьба к совету – сделать все возможное, чтобы этот вопрос был рассмотрен на республиканском уровне.

Серик Торегельдин заверил: данный вопрос будет вынесен на обсуждение НПП «Атамекен», и отметил, что его необходимо тщательно проработать, в том числе с АО «Аграрная кредитная корпорация».

Раз цветочек, два цветочек

Другое дело, когда под носом у прокуратуры и департамента госдоходов процветает недобросовестная конкуренция. В Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции обратилась индивидуальный предприниматель, инвалид III группы гражданка Рубцова из Каражала. Ее магазин – единственная точка, которая в маленьком городе торгует живыми цветами.

ИП исправно платит налоги, однако в праздничные дни, когда спрос на цветы многократно вырастает, ее бизнес «перебивают» всякие «залетные» дельцы, в налоговом управлении не зарегистрированные...

Конкуренция на рынке – нормальное явление, но она должна быть добросовестной, считает предпринимательница. Незаконный бизнес процветает, потому что не платит налогов, не тратится на коммунальные услуги и зарплату, естественно, у них товар стоит дешевле.

– В деле защиты предпринимателей не должно быть мелочей, – отметил Серик Торегельдин. – Нелегальных торговцев нужно наказывать в административном порядке. Кроме ущерба бизнесу налицо уход от уплаты налогов. И такая ситуация сложилась не только в цветочном бизнесе.

Конечно, «отловить» онлайн-продавцов на доставке сложнее, чем тех, кто торгует на улице. Однако областная и городская прокуратуры для начала должны попробовать решить вопрос в правовом поле, провести разъяс­нительную работу с нарушителями. Их данные есть в заявлении ИП Рубцовой.

Как председатель Серик

Торегельдин подчеркнул, что, согласно положению о Совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, каждый участник обязан выполнять его поручения.

– Имеющийся документ, обращение Рубцовой, – мое поручение, – сообщил он. – Это основание для того, чтобы заняться выявлением недобросовестных предпринимателей, привлечением их к административной ответственности.

– Наказание послужит примером, – согласилась Гульмира Каженова. – Более того, подобная поддержка может побудить других каражалцев открыть свое дело, не опасаясь недобросовестной конкуренции. Спрос рождает предложение. Если количество субъектов МСБ начнет расти, это будет только на пользу Каражалу.

Киловатт не досчитались

Другие каражалские предприниматели пожаловались на то, что напряжение в электрических сетях не соответствует нормам. В городе, где один киловатт электроэнергии стоит 27 тенге, напряжение в электросетях на выходе составляет 170 вместо 220 В.

Что тут говорить о производственном оборудовании, если даже в квартирах граждане стараются не включать одновременно два электробытовых прибора, чтобы не выбило счетчик. И такая проб­лема по всему городу.

Кроме прочего, предприниматели вынуждены за свой счет ремонтировать трансформаторы, потому что в городе нет электриков компании – поставщика электроэнергии «Вест-2021». Жалобы были и ранее, но до сих пор решение не найдено.

– Почему бизнес должен ремонтировать чужую подстанцию? – задался вопросом Серик Торегельдин. – ДКРЕМ области Улытау пора проверить монополиста, приватизировавшего электрические сети и подстанции. Департамент мог и раньше проверить, как исполняется его инвестиционный план.

«Вест-2021» брала на себя пост­приватизационные обязательства, то есть содержать в порядке оборудование, обеспечивать его бесперебойную работу.

Все затраты входят в без того дорогой тариф для населения, поэтому «Вест-2021» обязана выполнять свои обязательства за счет собственных доходов. И здесь вопросы уже к надзорным органам: почему проблема не решается годами, на что тратятся деньги потребителей?

За услугой на перекладных

Предприниматели и жители Каражала также попросили решить вопросы качества услуг АО «Казпочта».

Филиал Казпочты Каражала подчиняется филиалу Жанааркинского района. Расстояние от города до Жанаарки составляет почти 60 км, от поселка Жайрем – еще 200 км. То есть жайремцы должны преодолеть более 260 км, чтобы снять деньги в банкомате или со счета в филиале Казпочты.

– Проблема в том, что предприниматели могут снять средства со счета только в Жанаарке, – сообщил Серик Торегельдин. – В Каражале и Жайреме установлен лимит на снятие средств в почтовом банкомате. В нем дос­таточно средств только на получение пенсий, не более. Если нужна большая сумма, приходится ждать, когда городское отделение закажет деньги, которые привезут в течение нескольких дней. Есть проблемы с доставкой корреспонденции, а тот самый банкомат часто выходит из строя.

Проблема будет решена со временем, ответила представитель Жезказганского филиала АО «Казпочта» Раиса Ложкина.

– Действительно, Каражалский городской узел подчиняется Жанаарке, – отметила она. – Несмотря на образование области Улытау, областной филиал Казпочты еще не создан. И Жезказганский, и Жанааркинский узлы тоже до сих пор находятся в подчинении Карагандинского областного филиала.

Потребности предпринимателей в наличных могли бы удовлетворить банкоматы банков второго уровня. И с таким запросом каражалцы обращались в БВУ, однако пока якобы не наш­лось подходящего помещения.

– Мы сегодня впервые проводим заседание совета, – сказал Серик Торегельдин. – Завершая его, как председатель хочу сказать, что нам необходимо улучшить работу по поддержке законных интересов предпринимателей в регионе. Нужны не просто обсуж­дения, нужен результат.