Проблемы казахстанских дольщиков полностью решат в 2016 году – МНЭ

Фото с сайта it-nv.ru
Правительство Казахстана планирует решить проблемы более 1,5 тысячи дольщиков в 2016 году. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Помните же, тот кризис 2007–2008 годов, когда волной накрыло нашу отрасль и долевое строительство оказалось в целом в кризисе, почти 65 тысяч дольщиков оказались вовлечены в это кризисное состояние. Главой государства было дано получение выделить необходимые финансовые средства, и почти у 63 тысяч дольщиков проблемы уже решены. Они получили свои квартиры", – напомнил вице-министр.
Этот вопрос, заметил он, находится на особом контроле.
"Мы знаем всех дольщиков пофамильно, никого не потеряли. В настоящее время осталось завершить 14 объектов для 1 664 дольщиков: до конца текущего года – 9 объектов, а это – 1 153 дольщика, по ним будет строительство завершено, и на 2016 год у нас останется 5 объектов – 511 дольщиков", – пообещал вице-министр.
Также спикер добавил, что до конца следующего года в Парламент будет внесен законопроект об обязательном страховании недвижимости. "Сейчас сложно сказать, будет обязательное страхование недвижимости через пять лет или через десять, или через год. Потому что сейчас работает группа по разработке концепции внедрения данного механизма в нашей стране", – заключил Ускенбаев.