Общество
Проблемы казахстанской журналистики озвучила правозащитник
Шынар Оспанова
Президент Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз" Тамара Калеева в ходе Международной научно-практической конференции на тему "Законодательное регулирование свободы слова" рассказала о проблемах в казахстанской журналистике, сообщает Kazpravda.kz.

"На сегодня в отечественной журналистике существует ряд проблем. Это – проблемы экономические, доступа к информации, необоснованного возложения ответственности на журналистов за недостоверную информацию и многие другие", – сообщила Тамара Калеева.

Как она пояснила, в настоящее время "Адил соз" и ряд других общественных организаций сделали предложение к проекту Закона "О доступе к информации". В нем содержится большое количество вариантов о снятии с журналистов ответственности, которую они не должны нести.

"Ответственность за первоисточник, обязанность журналиста проверять достоверность сведений, – ведь это нереально, невозможно все проверить. И многое другое. Мы очень надеемся, что в связи с законопроектом "О доступе информации" будет не только расширен доступ к информации, но и с журналистов будет убрана ответственность, которую он должен нести за недостоверную информацию", – добавила она.

По словам правозащитницы, в казахстанской журналистике очень много и других проблем, но это – то, что сейчас актуально, и то, что можно решить сейчас, в ближайшие год – два.

Вместе с тем, по мнению Тамары Калеевой, в стране улучшается ситуация со свободой слова.

"В последние годы я говорила, что "пациент скорее жив, чем мертв", но сейчас у меня уже побольше оптимизма, посмотрим, конечно, чем эти надежды закончатся, но вот Мажилис уже принял проект гражданско-процессуального кодекса, то есть вводится регламентация сумм взыскания морального вреда. Это большое дело, может даже важнее, чем декриминализация клеветы, потому что журналистам уже не будут предъявлять эти необоснованные многомиллионные иски. Это уже хорошо", – отметила Тамара Калеева.

Пока проект не стал законом, говорить еще рано, но тем не менее в нем есть много хороших моментов. Это, по словам правозащитницы, тоже надежда на улучшение.

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