Проблемы нефтедобычи обсудили в Актау

Экономика
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Открывая форум, глава Мангыстауской области Алик Айдарбаев отметил, что Глава государства в недавнем Послании народу поставил задачу по повышению эффективности традиционных добываю­щих секторов и дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли.

– Есть несколько путей решения. Первое: усилить работу по увеличению коэффициента извлечения нефти (КИН). Сегодня средний КИН по нашей области – около 30%. Крупные месторождения региона разрабатываются на протяжении нескольких десятилетий и сейчас находятся на 4-й стадии разработки. Это означает, что ожидается уменьшение добычи нефти. Поэтому сейчас необходимо объединить усилия нефтедобывающих компаний и научной среды для совместной работы в данном направлении. Тем более что действующие месторождения уже обеспечены необходимой инф­раструктурой. Ведь, как известно, увеличение КИНа на несколько процентов равносильно открытию одного крупного месторождения, – предложил Алик Айдарбаев.

Участвующий в работе форума вице-министр нефти и газа РК Магзум Мирзагалиев отметил, что Президент поставил задачу в течение нескольких лет повысить коэффициент извлечения нефти на несколько процентов.

– Сейчас мы организуем диа­логовые площадки для того, чтобы нефтегазовые компании собирались, обменивались мнениями и идеями. Считаем, что такая работа будет способствовать увеличению КИНа, – сказал М. Мирзагалиев.

Еще одно направление развития нефтегазовой отрасли в регионе – проведение геологоразведочных работ как на существующих, так и на новых территориях.

– Для полной и достоверной информации по геологоразведке предлагаю наладить совместную координацию действий. Это означает четкое понимание всего объема геологоразведочных работ в области, начиная с текущих и заканчивая перспективными. В силу нефтегазодобывающего вектора региональной экономики акимату области необходимо иметь полную и четкую картину по геологоразведке. Имея представление об объемах работ, участниках, перспективах, мы сможем координировать трудовые, научные, энергетические ресурсы для обеспечения всего процесса геологоразведки, – заметил аким области.

Актуальной проблемой в регионе остается «местное содержание». Работающие в Мангыстауской области компании не спешат закупать у здешних производителей товары для нефтяной промышленности. К примеру, завод «АрселорМиттал Актау», построенный по поручению Президента, – это единственный производитель труб большого диаметра в республике. Сейчас он загружен не полностью. Завод специализируется на изготовлении спиралешовных труб.

– Почему-то сложилось мнение, что такие трубы не подходят для транспортировки нефти. Мы сейчас проводим испытания, и заводчане утверждают, что трубы прослужат десятилетиями. Сейчас же их приходится менять через несколько лет. Также этот завод предлагает услуги цеха по антикоррозийному покрытию труб. Нефтяные компании ищут способы, пытаются что-то изобретать. А тут, в Актау, есть такой завод. Почему бы туда не обратиться? – задал вопрос аким области.

Благодаря поддержке акимата Мангыстауской области предприятию удается удержать производство на уровне 2012 года и не позволять ему простаивать. 

– Завод обладает огромным потенциалом и всеми необходимыми ресурсами, которые позволят нам осуществить его максимальную загрузку, удовлетворяя потребности нефтегазового рынка в качественной продукции и услугах, – уверен генеральный директор «АрселорМиттал Актау» Женис Утегенов.

Сегодняшний форум, как подчеркнул вице-министр нефти и газа Магзум Мирзагалиев, имеет особую значимость и является предварительной рабочей площадкой для подготовки к XI Форуму приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией с участием глав государств на тему «Инновации в углеводородной сфере». Форум запланировано провести в Атырау во второй половине текущего года.

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

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