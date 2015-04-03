Проблемы, проблемы, проблемы... Свежий выпуск По материалам зарубежной прессы подготовил Глеб МАЛЫХ

Валютные войны: путь в никуда

«Скоро мы поймем, что ведущие центробанки в последние 5–6 лет вели мировую экономику к катастрофе», – так начинает свою

статью в журнале «Форбс» главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank Джон Харди.

Как известно, руководители центральных банков очень сильно боятся дефляции. В экономиках с большим государственным и/или частным долгом, а это относится почти ко всем развитым странам, дефляционное давление особенно опасно. Соотношение государственного и частного долга везде разное, но проблема, по сути, одна. Много говорят об огромном суверенном долге Японии, где частный долг граждан и корпораций относительно невелик. Обратная ситуация сложилась в таких странах, как Швеция или Канада, где государственный долг умеренный, а частный достиг тревожного уровня, в том числе из-за жилищного кредитования. С большими проблемами столкнулась Великобритания и т. д.

В условиях слабого роста и дефляционных рисков усиливаются опасения по поводу валютных войн.

По мнению руководителей центральных банков, единственный способ уйти от дефляции и стимулировать рост – девальвировать валюту по отношению к валютам торговых партнеров. Начинается «конкурентная девальвация». Ее смысл в том, чтобы обеспечить спрос на экспортную продукцию за счет конкурентных цен и при этом удержать твердые цены на импорт.

Так что же произойдет дальше? Трудно сказать. Всеобщая валютная война грозит перерасти в вой­ну торгового протекционизма, а затем и в настоящую войну, делает весьма пессимистичный вывод Джон Харди.



Кредит – что петля на шее

Свыше 100 млрд. фунтов стерлингов насчитывает коллективный долг жителей Туманного Альбиона. Примерно пятую часть этой астрономической суммы, по сведениям газеты Guardian, составляют заимствования через кредитную карту. Что же касается ипотечных займов, то они давно уже перевалили за рекордную отметку в 1 трлн. фунтов стерлингов.

Британия – единственная страна Европы, в которой банковских кредитных карточек больше, чем жителей. Неужто возможно выкарабкаться из столь глубокой долговой ямы? Финансовые эксперты еще сравнительно недавно – до возникновения глобального кредитного кризиса – считали, что можно. С учетом того, что британцы владеют недвижимостью на общую сумму в 3,4 трлн. фунтов и что процент выплат по ипотеке был – опять же до недавнего времени – невысок, сводить дебет с кредитом худо-бедно большинству населения удавалось.

Однако сегодня финансовые гуру Британии в один голос уверяют: «масленице» дешевых кредитов пришел конец. Проценты по кредитам будут расти, получать займы станет труднее. Однако эти мрачные пророчества мгновенно выветриваются из головы, стоит лишь включить телевизор во время рекламной паузы. Главным рекламным товаром Британии по-прежнему остаются именно всевозможного рода кредиты. Население настойчиво агитируют брать взаймы, заимодавцы толкают друг друга локтями в острой конкурентной борьбе за должника. Банки соблазняют потенциальных клиентов большими суммами кредита и «скромным» процентом, заверяя, что кредитная карта обеспечивает «финансовую гибкость и полнейшее удобство».

Получить денежную ссуду для доб­ропорядочного гражданина Британии – дело нескольких минут. Достаточно снять телефонную трубку или войти в Интернет и заполнить анкету, ответив всего на несколько вопросов, касающихся места службы, адреса работодателя, дохода и места жительства. Через 2–3 дня после проверки «кредитной истории» клиента деньги уже окажутся на его банковском счету. Кроме банков, кредиты предлагаются множеством различных компаний – начиная от сетевых супермаркетов и заканчивая автостраховщиками.

Теперь о самом печальном. Если британский заемщик не способен выплатить долг, после ряда грозных предупреждений его имущество, как движимое, так и недвижимое, будет описано за долги и продано с аукцио­нов. И даже при самом благоприятном раскладе число таких людей с окончанием эры дешевых кредитов будет стремительно расти.



Cытый голодного не разумеет

В 2016 году совокупное состояние миллиардеров, к числу которых принадлежит 1% населения планеты, превысит богатства остальных 99%, если не остановить усиливающуюся тенденцию роста неравенства. Об этом сообщает международное объединение Oxfam, преду­преждая, что взрывной рост неравенства мешает борьбе против бедности во всем мире, и происходит это в момент, когда одному из девяти человек не хватает еды, а более 1 млрд. землян до сих пор живут на 1 доллар в день.

Опубликованный аналитический документ показывает, что доля самого богатого 1% в общемировом богатстве увеличилась с 44% в 2009 году до 48% в 2014 году и при таких темпах в 2016 году превысит 50%. В 2014 году средний размер богатства у каждого взрослого члена глобальной элиты составлял 2,7 млн. долларов. Из остальных 52% общемирового богатства почти все (46%) принадлежит самым богатым из богатых 20% мирового населения. А 80% населения мира владеют лишь 5,5% общемирового богатства. В среднем размер их состояния составляет 3 851 доллар на взрослого человека, или 1/700 от среднего размера состояния 1%.

Различные значения темпов экономического роста также приводят и к увеличению разрыва между богатыми и бедными странами. Например, в 1960-е годы уровень среднедушевого дохода в среднестатистической латиноамериканской стране составлял примерно одну треть дохода среднестатистической развитой страны. Сегодня же он составляет менее 20%. Если полвека назад доход типичной развивающейся страны составлял примерно 12% от дохода типичной развитой страны, то сейчас этот показатель приближается к 5%.

Неравенство в уровне развития территорий многие исследователи называют в качестве причины рос­та антиамериканизма и ненависти к западной цивилизации в целом. Бедные народы пытаются сформировать собственные государственные образования, надеясь тем самым поднять национальную экономику и получить подлинную независимость, как и развитые государства стремятся к национальному обособлению.

