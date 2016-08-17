Проблемы решаемы

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Михаил ТЁ, Жамбылская область
Народный избранник приехал для того, чтобы разъяснить новые законы и выявить актуальные проблемы, требующие депутатского вмешательства. Бакытжан Абдраим первым делом посетил горно-перерабатывающий комплекс «Чулактау» – местный филиал промышленного гиганта ТОО «Казфосфат». Мажилисмена встретил аким Таласского района Болат Рысмендиев.

– Сегодня государство оказывает большую поддержку таким производствам, – сказал Б. Абдраим. – Один из актуальных вопросов – поднять уровень производства с помощью новых технологий, – подчеркнул он.

На предприятии депутат встретился с трудовым коллективом. Бакытжан Абдраим рассказал рабочим о новых законах, в том числе и о Земельном кодексе, его новшествах и их плюсах. Директор комплекса, депутат областного маслихата Мураткали Сарсенов познакомил парламентария с производственным процессом. Сегодня на самом крупном руднике страны работают 535 человек. Если завод Казфосфат в год добывает 1 млн 744 тонны фосфорита, то 40% из них – на этом руднике. Работниками этого предприятия являются местные жители. Средняя заработная плата составляет 93 тысячи тенге.

В прошлом году комплекс переработал почти 700 тыс. тонн фосфорного сырья. За последние несколько лет предприятие инвестировало в производство собственные средства в размере 2,5 млрд тенге. На эти деньги приобретены дополнительное оборудование и техника.

В этот же день прошла встреча депутата с избирателями в филиале партии «Нур Отан». К примеру, ветеран труда Наталья Сычева обратилась с просьбой помочь газифицировать дачный массив «Флора», а также запустить городские маршрутные автобусы. В настоящее время в Каратау нет общественного транспорта, поэтому местным жителям приходится передвигаться, воспользовавшись услугами такси или собственным автомобилем. Почетный гражданин Таласского района Жолдасбек Субинов поднял проблему ремонта автодорог. О необходимости проведения ремонта многоэтажных жилых домов говорил председатель общественного совета ветеранов Каратау Бекен Досымов. Все вопросы депутат взял на заметку и пообещал помочь по мере возможности.

Со своей стороны глава района Болат Рысмендиев попросил помочь с реализацией двух проектов по строительству детских садов, на что гость отметил необходимость развития в этом контексте государственно-частного партнерства. Б. Абдраим уверен, что в Каратау вполне возможно построить небольшие частные детсады на 10–20 мест, с условием того, что государство помогает и выделяет на содержание детей большую часть средств. В среднем на одного ребенка выходит около 35 тыс. тенге, из которых родители платят всего 7–8 тыс. тенге.

В последующие дни депутат запланировал ознакомиться со строительством городской поликлиники на 250 мест, фельдшерско-акушерского пункта и врачебной амбулатории в селе С. Шакирова, цементного завода ТОО «Жамбыл Недр», с итогами проведенного капитального ремонта Дома культуры имени Улбике-акына. Также в планах депутата посетить завод ТОО «Talas Investment Company» по производству цианида натрия, крестьянское хозяйство «Әдемі», встретиться с медперсоналом центральной районной больницы, педагогами двух местных колледжей, представителями этнокультурных объединений и коллективами других организаций и учреждений района.



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