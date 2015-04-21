Проблемы решаемые, проблемы решаются Свежий выпуск 632 Валерий МЕРЦАЛОВ, Петропавловск

В мероприятии принял участие председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев. Состоявшийся разговор касался основных проблем предпринимателей, резервов развития региона и того, как их задействовать.

– Напомню, что Национальная палата предпринимателей создавалась как диалоговая площадка между бизнесом и властью. И эта работа выполняется, все возникающие вопросы нам удается решать в рамках делового сотрудничества, – сказал Т. Кулибаев.

Тут разногласий действительно не наблюдается, бизнес и исполнительная власть одинаково заинтересованы в укреплении отечественной экономики и социальной стабильности – неотделимых одно от другого понятий. И совместная работа дает ощутимые результаты. В частности, как отметил принявший участие в заседании аким СКО Ерик Султанов, в минувшем году по региону зафиксирован убедительный рост в промышленном производстве, сельском хозяйстве, розничной торговле. Количество действующих субъектов бизнеса достигло 34 тыс., численность занятых в этой сфере превысила 112 тыс. человек. Системная работа по разным направлениям этой деятельности включает загрузку предприятий, увеличение казахстанского содержания в госзакупках, реализацию программ поддержки бизнеса, дуальное образование и международное сотрудничество.

Приоритетом совместной с НПП деятельности, говорил Е. Султанов, является карта индустриализации, по которой в первой пятилетке в регионе было реализовано 32 проекта, создано 1,5 тыс. рабочих мест. Ассортимент выпускаемой продукции вырос в два раза – до 2,5 тыс. наименований, улучшилось качество и сократился производственный цикл. Для наглядности: в 2014 году объектами Карты индустриализации произведено продукции на 30 млрд. тенге, а это 19% объема промышленного производства области. В продолжение начатого во вторую пятилетку ПИИР включены 29 объектов, из них 15 будут введены в строй уже в нынешнем году, что означает выдачу продукции на 11,5 млрд. тенге и создание 550 новых рабочих мест. На стадии доработки находится еще 21 проект, в перспективе планируется запуск заводов сельскохозяйственной и коммунальной техники, строительных материалов, продуктов питания.

В числе конкретных результатов со­вместной деятельности с НПП глава региона назвал работу по загрузке местных предприятий заказами нацкомпаний. К примеру, АО «ЗИКСТО» уже заключило контракт с АО «Казтемиртранс» на изготовление 300 вагонов на 3,8 млрд. тенге. Всего же долгосрочные договора с 10 национальными компаниями на 24 млрд. тенге уже имеют 25 предприятий СКО.

К сожалению, без «завихрений» и разночтений пока тоже не обходится. В своем докладе директор региональной палаты предпринимателей Нелли Кукушкина привела такие данные: из 2 366 обратившихся в ее ведомство предпринимателей более половины пытались решить правовые вопросы. По линии защиты бизнеса было 331 обращение, и 214 из них удалось разрешить своими силами – это демонтаж дорожных знаков, мешавших осуществлению предпринимательской деятельности, отмена претензии ТОО «Кызылжар су» к более чем сотне предприятий по плате за дополнительную очистку сточных вод, отмена стопроцентной предоплаты за электроэнергию и др.

Подробно руководитель РПП остановилась на административных барьерах: таковых к 1 апреля экспертами палаты выявлено 129, из которых 77 республиканского и 52 местного уровня. Из числа последних 36 удалось убрать самостоятельно и оперативно. И другие выявленные проблемы подлежат решению, тем более что на это и направлены усилия государства. Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы, касающиеся хода реализации проектов Карты индустриализации, мер по поддержке отечественных товаропроизводителей. Опыт показывает: теперь следует ждать конкретной реакции.



