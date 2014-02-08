Проблемы с газом в ЮКО...

Чтобы поднять давление в трубе и обеспечить газом население и коммунально-бытовые предприятия, городские власти совместно с ЮКОПФ «КазТрансГаз Аймак» ввели 100-процент­ное ограничение для промышленных предприятий: 17 крупных и несколько десятков средних и мелких производств перестали получать голубое топливо. Кто-то, как, к примеру, АО «Шымкент­цемент», чтобы не останавливать работу, перешел на уголь. Не сказались проблемы с газоснабжением и на работе АО «Химфарм». По информации Елены Арышевой, директора по связям с общественностью, фармацевтическое предприятие перешло на альтернативный вид топлива. АО «Шымкент­май», ТОО «Хлопкопром целлюлоза» и другие заводы и фабрики, которым позволяет технологический режим, предпочли остановить работу и распустить людей по домам.

Тем самым удалось высвободить около 10 тыс. кубомет­ров в час. В «КазТрансГаз Аймак» говорят, что это не очень большой объем, но он все же позволяет снять остроту дефицита топлива, хотя сама газоснабжающая организация от необходимости отключать потребителей получила дополнительные хлопоты.

Ограничения на поставку природного газа введены также для коммунальных предприятий. АО «Энергоцентр-3», отвечающее за теплоснабжение всего областного центра, получает только половину от необходимого объема. ТЭЦ-3 вместо 60 тыс. кубов газа в час использует вдвое меньше, восполняя недостающий объем мазутом. Руководители теплоэлектроцентрали заверяют горожан, что на качестве отопления это не отражается, но шымкентцы уже успели ощутить заметное снижение температуры воздуха в своих квартирах, несмотря на то что морозы несколько отступили.

Сложнее всех пришлось жителям сразу нескольких жилых микрорайонов с частной застройкой, расположенных в северной части города, включая «Самал», «Кайтпас-1», «Достык». Давление газа в трубе здесь настолько упало, что газовые горелки попросту не зажигались. Мало того, что люди всю неделю буквально замерзали, так еще под угрозой разморожения оказались отопительные системы в домах.

В Шымкент прибыл технический директор АО «КазТрансГаз Аймак» Еркен Касеев, чтобы на мес­те решить вопрос увеличения поставок природного газа по магистральному газопроводу Бейнеу – Бозой – Шымкент, оказать техническую и другую помощь. Поставки природного газа с запада удалось увеличить до 200 тыс. кубометров. Достигнута также договоренность об открытии задвижки на туркменском газопроводе. В результате будет поступать еще 100 тыс. кубометров в час. Половина этого объема предназначена для Южного Казахстана, а оставшаяся часть направлена на нужды Алматинской и Жамбылской областей. Эти меры, уверяют в акимате Шымкента, позволят полностью нормализовать газоснабжение в области.

Серьезные перебои с поставкой природного газа на юге начались в минувший понедельник и совпали с сильным понижением температуры воздуха. Показания термометров в Шымкенте опустились до отметки минус 24 градуса. В разгар мороза Узбекистан сначала ограничил подачу газа, а затем на время и полностью прекратил, ссылаясь на техничес­кие причины. Сейчас соседи поставляют 120 тыс. кубов в час, что почти в три раза меньше нормы.

Любовь ДОБРОТА