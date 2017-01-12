​Проблемы со здоровьем работе не помеха

Наша страна ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов и разработала Национальный план действий по внедрению ее положений в жизнь. Право на труд – одно из основных прав человека, оно декларируется законами РК. Но в случае с людьми, страдающими нарушениями ментального здоровья, отсутствуют механизмы реализации. В стране на учете стоят более 200 тыс. человек с психическими заболеваниями, количество лиц с умственной отсталостью достигло 448,1 на 100 тыс. населения. Общественники утверждают, что далеко не все из них потеряны для общества.

– Да, есть больные с психичес-кими отклонениями, которые требуют постоянного лечения. Но также есть и такие, кто лишь изредка нуждается в амбулаторном лечении и вполне может работать, – говорит президент ОФ «Амансаулык» Бахыт Туменова. – Это по советской системе психиатрии пациенты должны были месяцами находиться в психиатрической клинике. Западная система, на которую переходит Казахстан, предполагает пребывание в стационаре только в период обострения и максимум 58 дней. На Западе больных и вовсе лечат 12 дней в году, потому что препараты последнего поколения позволяют быстро убрать симптоматику. Мы тоже постепенно переходим на эти препараты. Поэтому больные, которые раньше не выходили из стационара, сегодня могут находиться в кругу своей семьи или в домах малой вместимости и трудиться. Закрыть глаза на проблему трудоустройства людей с ментальными нарушениями социуму не удастся. По данным ВОЗ, их количество в мире будет постепенно расти.

– Раньше мы понятия не имели, что такое аутизм, а болезнь Альцгеймера настигала редких людей. А теперь посмотрите, что творится... Поэтому уже сегодня нужно создавать для таких пациентов подходящие условия, – полагает эксперт.

Осложнения в вопросе трудоустройства у героев нашего материала начинаются еще в юном возрасте, когда выясняется, что их негде учить и прививать навыки в какой-либо профессии. В обществе по-прежнему развита сильная стигма. Например, в Алматы работают несколько профессионально-технических училищ, но среди учеников лиц с ментальными нарушениями не найти. А раз нет профессиональных навыков – нет и работы.

– Разумеется, в космонавты таких граждан не возьмут, они этого и не просят. И машину водить не доверят, – комментирует президент ОО «Ассоциация социальных работников инвалидов и волонтеров» Алматы Гульнур Хакимжанова. – Но ведь есть ряд других специальностей, которые они вполне могут освоить: повар, официант, клининг-менеджер и другие. Когда я училась в медицинском вузе, латинский язык нам преподавал прекрасный педагог. Он страдал эпилепсией, но приступы настигали его только раз в год. В период его кратко­временного отсутствия с нами работал его коллега, а наш педагог всегда быстро возвращался в строй. Так что ничего страшного здесь нет.

Чтобы слова не расходились с делом, защитники прав людей с ментальными нарушениями постоянно разрабатывают и пытаются внедрить в действительность ряд предложений по обеспечению занятости своих подопечных.

– Мы уже представили в Министерство здравоохранения и социального развития РК три проекта стандартов новых услуг, – продолжает Гульнур Хакимжанова. – Первое – это услуги защищенного рабочего места, ставка одного социального работника на семь-восемь человек. Некоторые работодатели не против принять лиц с ментальными нарушениями, но, скажем так, «нянчиться» с ними не собираются. Для этого и нужен социальный работник, который будет контролировать их состояние здоровья, дисциплину и так далее. Кстати, такие услуги будут обходиться государству гораздо дешевле, чем содержание каждого больного в интернате. Второе – услуги по предоставлению защищенного жилья. В специальных общежитиях могут жить несколько человек. В случае чего они помогут друг другу, да и коммуникации развиваются лучше, когда человек находится в компании. Третий вид услуги касается патронатного воспитания детей с психическими расстройствами. Приемные родители получают за каждого ребенка зарплату, пенсионные отчисления, а взамен заботятся о нем, покупают все необходимое и прививают социальные навыки.

В числе рекомендаций по развитию альтернативных служб и социальной интеграции граждан с нарушениями ментального здоровья в МОН РК предлагается развивать систему инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями. Заодно необходимо обучать школьных психологов, инспекторов по делам несовершеннолетних технологиям раннего выявления и профилактики суицидов. А Минздраву рекомендуется открыть в многопрофильных стационарах отделения психиатрической помощи и создать службы поддержки для родственников пациентов, а также повысить зарплату сиделок и социальных работников, обслуживающих лиц с психическими нарушениями.