Пробный экзамен для получения водительских прав предлагают ввести в Казахстане

Председатель правления НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин рассказал, как планируется усовершенствовать процедуру сдачи экзаменов на получение водительских прав, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Суйениш Абдильдин отметил, что ужесточение процедуры получения водительских удостоверений увеличивает количество попыток, когда курсанты сдают экзамены для получения прав.

По его словам, если раньше 50% успешно сдавали экзамены на получение водительских прав, то сейчас люди в среднем с пятой попытки начинают успешно сдавать экзамены. Это приводит к формированию больших очередей на получение прав.

«Нам необходимо усилить качество подготовки курсантов, желающих получить права. Мы предложили меры по усилению ответственности школ, которые обучают курсантов вождению. Предлагаем также организовать пробные экзамены, доступные, чтобы люди могли дома подготовиться к теоретическим и практическим экзаменам, и уже в СпецЦОНы приходили готовыми», - сообщил Суйениш Абдильдин.