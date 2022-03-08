Пробудить душу и исцелиться при помощи живописи предлагает казахстанская художница

Пробудить душу и исцелиться при помощи живописи предлагает художница Баян Бахытжан, устроившая благотворительную выставку «Ояу».

Баян – непрофессиональная художница, никогда не училась даже в художественной школе. При этом рисует с детства. Все ее картины написаны маслом. О ее увлечении живописью знали друзья и родственники, им художница дарит свои холсты, вызывая восторженные отзывы. Теперь она решилась организовать выставку и познакомить со своими картинами горожан.

Благотворительная выставка «Ояу» – это и результат сотрудничества с общественным фондом «Шектеусiз Үмiт», опекающим детей с ограниченными возможнос­тями. Баян Бахытжан к проекту подключила профессиональных художников, проведя вместе с ними четыре мастер-класса для особенных деток. Их учили выражать чувства и эмоции с помощью кисти и красок. И их картины тоже были представлены на выставке.

– Несмотря на то что у юных художников серьезные проблемы со здоровьем, они поразили своими творческими возможнос­тями, своей­ пробужденной душой, готовой впитывать ростки добра, – говорит Баян Бахытжан. – Я хочу, чтобы мой проект помог людям, чтобы они очнулись, стали больше обращать внимания на свой внут­ренний мир, а не только мате­риальные блага и карьеру. Созерцая картины, человек транс­формирует сознание, начинает мыслить по-иному, а это сказывается на действиях и реакции на окружающий мир.

Прошлый год оказался для художницы творчески насыщенным: больше двух десятков картин написаны на одном дыхании. Часть пейзажей воссоздана по фотографиям, сделанным собственноручно на берегу Атлантического океана. Путешествие в Исландию поразило красотой природы и тоже вдохновило взяться за кисть. Кстати, у Баян много полотен с изображением океана, моря – водной стихии, служащей символом очищения.

– Я люблю масло, иногда добавляю в краски ингредиенты, чтобы придать золотого блеска и тепла, – делится Баян Бахытжан. – Во все картины закладываю энергию исцеления, пробуждения, отсюда и название выставки «Ояу», что в переводе означает «пробужденная душа». Впрочем, у этого слова несколько толкований. Для меня это пробуждение вдохновения, для наших особенных детишек – пробуждение к новой жизни.

Выставка картин «Ояу» – это своего рода призыв художницы к людям начать обращать внимание не только на свою внешность, физическое здоровье, но и на свой дух, психологическое состояние, исцелять не только тело, но и душу. Сейчас, когда после перенесенного коронавируса, многие люди стали обращаться за помощью к психологам, творчество может стать источником энергии, помочь людям и самому человеку.