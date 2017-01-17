Государственной программой развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 годы с января предусмотрена передача школьной медицины из сферы образования в лоно здравоохранения, что поддержали медики: давно пора! Они ежегодно проводят медицинские осмотры. В области, где 513 общеобразовательных школ, были обследованы 180 тыс. учащихся. И более 8,5 тыс. из них поставлены на диспансерный учет. У юных пациентов зафиксированы патологии глаз, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной сис­темы и зубов. При своевременном лечении и уходе ребенок от этих заболеваний избавится. А здоровый ученик, когда его ничего не беспокоит,­ сосредоточен на получении знаний, физическом развитии, здоровом образе жизни.

– Приведенные цифры свидетельствуют о низком индексе здоровья детей, – говорит руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. – Решение о передаче школьной медицины преследует конкретную цель – улучшить состояние здоровья подрастающего поколения. Для этого здравоохранению потребуется выстроить круглогодичную систему оздоровления школьников.

Переподчинение осуществится по утвержденной МЗСР РК «дорожной карте». Городские школьники хорошо знают, что в случае недомогания следует обращаться в школьный медпункт. Таких насчитывается в регионе 475 – с 8 врачами и 529 медсест­рами. При проведении сверки управление здравоохранения обнаружило, что 10 медработников в Караганде, Жезказгане и Актогае не имеют сертификатов. Инвентаризация вскрыла, что в 40% организаций образования медпункты не соответствуют нормативам. Оснащенность кабинетов составляет лишь 35,8% от нормы. Перевод из одной системы в другую выя­вил и другие проблемы, решение которых требует содействия акимата.

Между тем республиканская «дорожная карта» госпрограммы «Денсаулық» диктует выполнение всех мероприятий еще в первой половине января. Остается­ только ускорить передачу помещений медпунктов в аренду поликлиникам, поскольку без этого невозможно лицензировать деятельность. Беспокоятся в управлении здравоохранения и о том, что в кратчайшие сроки необходимо получить заключения о соответствии предоставляемых помещений санитарным требованиям. Школьной медицине нужны средства на приоб­ретение оборудования, мебели, изделий медицинского назначения и расходных материалов и на стоматологические кабинеты. Пока что полноценный бесплатный и единственный в области школьный стоматологический кабинет уже два года существует в сельской школе-детсаде в поселке Шашубай Актогайского района. Этот образовательный комплекс выиграл программу в конкурсе фонда «Үлкен жүрек». На выделенные им средства было приобретено современное оборудование. Повезло и с детским стоматологом: выпускница КГМУ приехала за мужем в поселок. С медсестрой тоже не было проб­лем, она местная.

Исполнительные власти помог­ли с финансовым обеспечением, дети получают по госзаказу бесплатное лечение. Как рассказала директор комплекса, депутат областного маслихата Айман Тукбаева, сегодня в школе нет детей с плохими зубами. А два года назад они были у 90% учащихся! Шашубайские старшеклассники сами приходят на профилактику, говоря, что им нужен не только здоровый рот, но и красивая улыбка.

– Зубы – это здоровье ребенка. К сожалению, обращаем мало внимания на их состояние. А ротовая полость разносит заболевания в сердце, в головной мозг. Отныне в школах, где свыше 600 учащихся, будут стационарные стоматологические кабинеты с карточками на каждого ребенка и записями, что проводились санация ротовой полости или лечение таких-то зубов, – прокомментировал руководитель здравоохранения области.

Раньше в образовании обходились одним небольшим кабинетом. Теперь по нормативам обязательны три: для медсест­ры и врача – не менее 18 кв. м, для процедур и стоматологии – по 14. Они расположатся на первом этаже, обязаны иметь холодную и горячую воду и водоотведение.

– При поддержке госпрограммы мы сможем оздоровить наших детей, которые лечатся по госзаказу, – говорит директор государственной областной челюстно-лицевой клиники Марат Тайшиков. – У нас есть неудачные попытки открыть стоматологические кабинеты в городских школах. В одном случае нам дали в аренду под кабинет неиспользуемый туалет, в другом – выделили помещение, но потом забрали. Думаю, сейчас все получится достойно.