Свежий выпуск Прочат славу короля ринга Абзал КАМБАР

По результатам опроса на специализированном спортивном сайте Fightnews.com, большинство фанатов бокса также склоняются к мнению, что Геннадий станет новым лидером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (Pound-for-pound) после Флойда Мейвезера. За Головкина отдали свой голос 34% участников опроса. Второе место занял Андре Уорд (15%), замкнул тройку лидеров Владимир Кличко (10%). Стоит отметить, что среди именитых бойцов значатся и Мэнни Пакьяо, который в этом голосовании набрал 9%, а Сауль Альварес и Мигель Котто – 6% и 5% соответственно.



Безупречное первенство

Сборная Сербии, одолев Италию со счетом 13:12, выиграла чемпионат мира по водному поло среди юниоров до 20 лет, который завершился в Алматы. Команда Казахстана расположилась в десятке сильнейших коллективов планеты, завоевав итоговое девятое место.

– Чемпионат закончился, и сейчас с уверенностью можно говорить, что прошел он на высшем уровне. Алматы уже не первый раз принимает ватерпольные соревнования мирового масштаба, и качество их проведения остается безупречным. Хочу поблагодарить Федерацию водных видов спорта Республики Казахстан, акимат города, Министерство культуры и спорта за проделанную работу, – сказал на официальной церемонии закрытия турнира президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.

Главный тренер сборной Казахстана Сергей Дроздов так прокомментировал итоги чемпионата: «Я доволен как выступили лидеры команды, которые тренируются под знаменами национальной сборной – Алтай Алтаев, Максим Жардан, Мирас Аубакиров. Очень хорошо себя проявил Станислав Шведов, да и в целом вся команда выступила достойно. Тренерскую работу молодежной сборной оцениваю на твердую пятерку. Но впереди очень много работы. Нужно, чтобы ребята продолжали прогрессировать и расти, а не просто отыграли турнир и забыли», – сказал по завершении турнира главный тренер сборной Казахстана Сергей Дроздов.



Возглавили дивизион

В регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Один из них прошел в Казани, где местный «Ирбис» с минимальным счетом уступил «Снежным барсам» из Астаны со счетом 0:1.

Единственную шайбу забросил Кирилл Панюков. Пос­ле этой победы столичные хоккеисты вышли на второе место в Восточной конференции и на первое место в дивизионе Урал – Сибирь.



В лидерах «Акжаик»

После двухнедельной паузы возобновились игры чемпионата Казахстана по футболу среди команд Первой лиги. Одержав четвертую победу кряду, лидерство в первенстве республики с 41 набранным очком захватил уральский «Акжаик». Западноказахстанцы не дали ни единого шанса алматинскому ЦСКА, разгромив его в присутствии 4 500 своих поклонников (не каждая команда Премьер-лиги похвас­тается таким количеством болельщиков на стадионе) со счетом 8:1.

41 очко набрал и усть-каменогорский «Восток», который обыграл кызылординский «Байконур», 2:1. Восточноказахстанцы уступают пальму лидерства «Акжаику» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее в турнирной таблице располагается темиртауский «Булат АМТ», который не смог обыграть в родных стенах шымкентский «Кыран», сыграв вничью – 1:1. Еще одна ничья зафиксирована в Экибастузе, где местный одноименный клуб принимал актауский «Каспий». Счет встречи – 0:0. И, наконец, петропавловскому клубу «Кызыл-Жар СК» было начислено 3 очка за несыгранный матч против каратауского «Лашына», который из-за финансовых трудностей снялся с чемпионата страны.



