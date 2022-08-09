Прочитай книгу, получи ягненка

Необычный способ заинтересовать детей чтением придумали в Ордабасинском районе. Инициатива организовать акцию исходит от старейшин, поколение которых в массе своей все свободное время отдавало чтению. Аксакалов беспокоит, что сейчас дети, подростки и молодежь не очень-то и дружат с книгой.

Чтобы исправить ситуацию, решили мотивировать подростков к чтению, премировав самых активных читателей местной библиотеки. В качестве подарка выбрали ягнят, чтобы еще и приобщить детей к труду, ведь за подарком кто-то должен ухаживать – кормить и поить его.

Как рассказал аким Боржарского сельского округа Сергали Курымбеков, трое школьников, за все лето прочитавшие больше всего книг из местной библиотеки, уже получили в подарок ягнят. Один из них – 6-классник Алихан Шилтербек, для которого чтение на летних каникулах превратилось в ежедневное любимое занятие.

Когда подросток в очередной раз пришел сдать прочитанные книги и получить новые, вы­яснилось, что он попал в число победителей конкурса. Правда, прежде чем получить живой приз, надо было рассказать содержание прочитанных книг и даже ответить на уточняющие вопросы. Так библио­текарь и старейшины убедились, что читает ребенок осмысленно и размышляет над литературными произведениями.

Библиотекарь Алия Койлыбекова говорит, что акция превзошла все ожидания. В фонде сельской библиотеки насчитывается около 9 тыс. книг, полторы тысячи из которых брали читатели на дом. В основном это дети.