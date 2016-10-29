​Прочная опора общества

Живя в мирном и стабильно развивающемся государстве, мы связываем его расцвет с личностью Лидера нации Нурсултана Назарбаева – выдающегося политического деятеля, гуманиста, созидателя, признанного во всем мире. Триумфальный итог выборов Президента в 2015 году продемонстрировал единение казахстанского народа, веру в социально-экономическое преобразование нашей страны.
25 лет назад мы, народные депутаты Верховного Совета, от имени казахстанского народа доверили судьбу государства своему Первому Президенту и проголосовали за Декларацию «О суверенитете Казахстана» и за Закон «О государственной независимости Республики Казахстан».
Сегодня казахстанцев объединяет Ассамблея народа Казахстана, созданная по инициативе Президента в 1995 году как монолит идейной консолидации общества. Народ устремлен к реализации Послания Президента «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства». В документе представлены магистральное видение развития страны и перспективные направления.
Важнейшей составной частью социальной политики на новом этапе Президент объявил защиту материнства и детства. Особо в документе прозвучали слова обращения Главы государства к женщинам как опоре семьи, а значит, опоре государства.
В сложные судьбоносные периоды нашей независимости активность женщин в развитии своего Отечества ради семьи, детей была плодотворной. Они всегда поддерживали жизнеутверждающие идеи Президента. Женщины, вершители новой истории Казахстана, достойно выполняют задачи политического курса Лидера нации по укреплению мощи, независимости республики.
В период политических и социально-экономических реформ, становления развитого гражданского общества и его демократизации возрастает творческая деятельность женщин, и они доказывают свою значимость в решении проблем. Первой женской неправительственной организацией в независимом Казахстане стало ОО «Республиканский совет женщин», образованное 20 августа 1991 года.
Деятельность его многогранна. Она направлена на реализацию основных уставных задач по консолидации женщин для повышения их статуса и роли во всех сферах жизни общества. А именно – в упрочении института брака и семьи, укреплении здоровья нации, пропаганде духовно-нравственных ценностей и национальных традиций, воспитании высокообразованного, культурного и преданного своей стране гражданина, защите прав и интересов ребенка, повышении ответственности в преемственности поколений.
ОО «Республиканский совет женщин» гордится теми, кто стоял у истоков организации, и теми, кто активно трудится в его рядах. Они добросовестно выполняют свой профессиональный долг, с большим энтузиазмом занимаются общественной работой.
Все эти годы с нами вместе Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, Герой Социалистического Труда Вера Сидорова, Қазақстанның Енбек Ері Айгуль Миразова, академики Национальной академии наук РК Алия Бейсенова и Нагима Айтхожина. А также депутаты Верховного Совета РК и Парламента РК разных созывов, государственные и общественные деятели, представители высшей школы, научных центров, академических институтов, гуманитарии, руководители региональных филиалов организаций.
В летописи 25-летия ОО «Республиканский совет женщин» – огромный формат идеологической работы. За истекшие годы проведены республиканские и международные конференции, съезды, заседания «круглых столов», встречи, акции, диспуты, общественные слушания, комплексные исследования по гендерным отношениям в семье, социологические – о роли семьи как института, по семейному образу жизни.
В 1993 году была утверждена Концепция женского движения в Казахстане. По выдвижению и поддержке кандидатуры Нурсултана Назарбаева в Президенты проведены съезды. Посланиям Главы государства народу посвящены конференции и заседания «круглых столов».
Члены организации участвовали в обсуждении законопроектов «О правах ребенка», «О науке», Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», Кодекса «О браке (супружестве) и семье» и других.
Женщины-ученые принимали участие в парламентских слушаниях «Законодательное обеспечение развития науки как важнейший фактор реализации Стратегии «Казахстан-2030». В своей деятельности ОО «Республиканский совет женщин» осуществляло взаимодействие с партией «Нур Отан», Ассамблеей народа Казахстана, рядом акиматов, министерств, ведомств... Встречи и диспуты по воспитанию молодежи проводились со студенческой молодежью крупных университетов, академий и колледжей страны. Подписан меморандум о сотрудничестве с Союзом женщин России и Белорусским союзом женщин.
В честь 25-летия Независимости Казахстана и 25-летия ОО «Республиканский совет женщин» проводится юбилейный Форум единомышленников «Мир семьи – мир страны». Тема семьи всегда занимала главенствующее место в деятельности организации. Об этом говорят и названия мероприятий и акций: «Семья улыбается ребенку», «Социальный портрет современной казахстанской семьи», «Здоровая семья – основа страны», «Государственная политика в отношении семьи и детей – пути реализации», «Семья – священное право ребенка», «Государственная семейная политика и социализация будущего поколения», «Семья – сильная власть в решении проблемы социального сиротства»...
Наряду с этой чрезвычайно важной темой рассматривались такие проблемы, как «Женщина и общество: политика, экономика, культура и семья», «Социальная адаптация женщин на рынке труда», «Женщина в устойчивом развитии общества», «Состояние и перспективы гендерных исследований в Казахстане», «Экологическая устойчивость и здоровье поколений». А также «Историческая память – Алия и Маншук», «Преемственность поколений: о гвардейцах-панфиловцах», «Казахстанский патриотизм – история, культура и язык», «Этнодемографические процессы в Казахстане» и другие.
Особенно трогательными были встречи с детьми с ограниченными возможностями на фестивале творчества «Мир без границ» при поддержке галереи «Куланши» во Дворце Мира и Согласия и на благотворительной акции с партией «Нур Отан» «Столичный цирк – особенным детям». Памятна встреча с женщинами-военнослужащими «Семья и долг».
Деятельность ОО «Республиканский совет женщин» направлена на претворение в жизнь Плана нации Президента ради благополучия и повышения качества жизни каждой семьи. Казахстан привержен целям и принципам мирового сообщества по положению детей: «Мир, пригодный для жизни детей». Первой конвенцией, которую подписал наш Президент на заре независимости, была Конвенция «О правах ребенка». Позже Глава государства подписал Конвенцию «Об охране материнства».
Мы, осознавая свое предназначение и высокую ответственность, всецело выражаем солидарность своему Президенту и выступаем за гуманизацию нашей жизни, за упрочение моральных устоев общества, за сохранность в новом тысячелетии могущественного казахстанского государства.