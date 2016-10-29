​Прочная опора общества

Живя в мирном и стабильно развивающемся государстве, мы связываем его расцвет с личностью Лидера нации Нурсултана Назарбаева – выдающегося политического деятеля, гуманиста, созидателя, признанного во всем мире. Триумфальный итог выборов Президента в 2015 году продемонстрировал единение казахстанского народа, веру в социально-экономическое преобразование нашей страны.

25 лет назад мы, народные депутаты Верховного Совета, от имени казахстанского народа доверили судьбу государства своему Первому Президенту и проголосовали за Декларацию «О суверенитете Казахстана» и за Закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

Сегодня казахстанцев объединяет Ассамблея народа Казахстана, созданная по инициа­тиве Президента в 1995 году как монолит идейной консолидации общества. Народ устремлен к реа­лизации Послания Президента «Стратегия «Казах­стан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства». В документе представлены магистральное видение развития страны и перспективные направления.

Важнейшей составной частью социальной политики на новом этапе Президент объя­вил защиту материнства и детства. Особо в документе прозвучали слова обращения Главы государства к женщинам как опоре семьи, а значит, опоре государства.

В сложные судьбоносные периоды нашей независимости активность женщин в развитии своего Отечества ради семьи, детей была плодотворной. Они всегда поддерживали жизнеутверждающие идеи Президента. Женщины, вершители новой истории Казахстана, достойно выполняют задачи политичес­кого курса Лидера нации по укреплению мощи, независимости республики.

В период политических и социально-экономических реформ, становления развитого гражданского общества и его демократизации возрастает творческая деятельность женщин, и они доказывают свою значимость в решении проблем. Первой женской неправительственной организацией в независимом Казахстане стало ОО «Республиканский совет женщин», образованное 20 августа 1991 года.

Деятельность его многогранна. Она направлена на реализацию основных уставных задач по консолидации женщин для повышения их статуса и роли во всех сферах жизни общества. А именно – в упрочении института брака и семьи, укреплении здоровья нации, пропаганде духовно-нравственных ценностей и национальных традиций, воспитании высокообразованного, культурного и преданного своей стране гражданина, защите прав и интересов ребенка, повышении ответственности в преемственности поколений.

ОО «Республиканский совет женщин» гордится теми, кто стоял у истоков организации, и теми, кто активно трудится в его рядах. Они добросовестно выполняют свой профессиональный долг, с большим энтузиазмом занимаются общественной работой.

Все эти годы с нами вместе Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, Герой Социалистического Труда Вера Сидорова, Қазақстанның Енбек Ері Айгуль Миразова, академики Национальной академии наук РК Алия Бейсенова и Нагима Айтхожина. А также депутаты Верховного Совета РК и Парламента РК разных созывов, государственные и общественные деятели, представители высшей школы, научных центров, академических институтов, гуманитарии, руководители региональных филиалов организаций.

В летописи 25-летия ОО «Республиканский совет женщин» – огромный формат идеологической работы. За истекшие годы проведены республиканские и международные конференции, съезды, заседания «круглых столов», встречи, акции, диспуты, общественные слушания, комп­лексные исследования по гендерным отношениям в семье, социологические – о роли семьи как института, по семейному образу жизни.

В 1993 году была утверждена Концепция женского движения в Казахстане. По выдвижению и поддержке кандидатуры ­Нурсултана Назарбаева в Президенты проведены съезды. Посланиям Главы государства народу посвящены конференции и заседания «круглых столов».

Члены организации участвовали в обсуждении законопроектов «О правах ребенка», «О науке», Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», Кодекса «О браке (супружестве) и семье» и других.

Женщины-ученые принимали участие в парламентских слушаниях «Законодательное обеспечение развития науки как важнейший фактор реализации Стратегии «Казах­стан-2030». В своей деятельности ОО «Республиканский совет женщин» осуществляло взаимодействие с партией «Нур Отан», Ассамб­леей народа Казахстана, рядом ­акиматов, министерств, ведомств... Встречи и диспуты по воспитанию молодежи проводились со студенческой молодежью крупных университетов, академий и колледжей страны. Подписан меморандум о сотрудничестве с Союзом женщин России и Белорусским союзом женщин.

В честь 25-летия Независимости Казахстана и 25-летия ОО «Республиканский совет женщин» проводится юбилейный Форум единомышленников «Мир семьи – мир страны». Тема семьи всегда занимала главенствующее место в деятельности организации. Об этом говорят и названия мероприятий и акций: «Семья улыбается ребенку», «Социальный портрет современной казахстанской семьи», «Здоровая семья – основа страны», «Государственная политика в отношении семьи и детей – пути реализации», «Семья – священное право ребенка», «Государственная семейная политика и социализация будущего поколения», «Семья – сильная власть в решении проблемы социального сиротства»...

Наряду с этой чрезвычайно важной темой рассматривались такие проблемы, как «Женщина и общество: политика, экономика, культура и семья», «Социальная адаптация женщин на рынке труда», «Женщина в устойчивом развитии общества», «Состояние и перспективы гендерных исследований в Казахстане», «Экологическая устойчивость и здоровье поколений». А также «Историчес­кая память – Алия и Маншук», «Преемственность поколений: о гвардейцах-панфиловцах», «Казахстанский патриотизм – история, культура и язык», «Этнодемографические процессы в Казахстане» и другие.

Особенно трогательными были встречи с детьми с ограниченными возможностями на фестивале творчества «Мир без границ» при поддержке галереи «Куланши» во Дворце Мира и Согласия и на благотворительной акции с партией «Нур Отан» «Столичный цирк – особенным детям». Памятна встреча с женщинами-военнослужащими «Семья и долг».

Деятельность ОО «Республиканский совет женщин» направлена на претворение в жизнь Плана нации Президента ради благополучия и повышения качества жизни каждой семьи. Казахстан привержен целям и принципам мирового сообщества по положению детей: «Мир, пригодный для жизни детей». Первой конвенцией, которую подписал наш Президент на заре независимости, была Конвенция «О правах ребенка». Позже Глава государства подписал Конвенцию «Об охране материнства».

Мы, осознавая свое предназначение и высокую ответственность, всецело выражаем солидарность своему Президенту и выступаем за гуманизацию нашей жизни, за упрочение моральных устоев общества, за сохранность в новом тысячелетии могущественного казахстанского государства.