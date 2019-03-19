​Прочные основы для развития

Илья Русланов

Инициативы, выдвинутые Главой государства на съезде партии «Nur Otan», будут способствовать ускорению социальных реформ и придадут казахстанскому обществу динамизм, считают иностранные эксперты.

Бывший посол Канады в Казахстане Маргарет Скок, ознакомившись с выступлением Нурсултана Назарбаева на съезде, отметила, что страна, усиливающая социальную поддержку населения, достойна всяческих похвал.

Современный мир, по ее словам, стал очень сложным. Экономические и социальные изменения, рост населения, конфликты и миграция по-своему влияют на ситуацию и стабильность в каж­дой стране. Маргинализация людей, разрушение семейных ценностей, болезни, физические и психические заболевания сужают финансовые возможности. Однако именно эти вызовы отражают насущную потребность в новой политике, реформах и перераспределении средств.

Казахстаном менее чем за одно десятилетие было осуществлено множество реформ, которые позволили стране справиться с новыми вызовами. Политика, направленная на выравнивание уровня доходов населения, повышение заработной платы, доступа к системе здравоохранения и образования, является столпом современного стабильного общества.

Социальная политика, ориентированная на развитие сельского и городского населения, на взгляд Маргарет Скок, должна осуществляться и правительством Канады, с учетом особенностей территории этого государства. По ее словам, прошедший съезд «Nur Otan» показал, что социальное развитие населения Казахстана имеет проч­ное основание и рассчитано на долгосрочную перспективу.

Такая политика способствует построению общества, способного противостоять потенциальным экономическим невзгодам и кризисам.

