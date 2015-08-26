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Прочный фундамент единства
Валерий ВИШНИЧЕНКО, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, кандидат исторических наук, Костанай
Уникальным событием в жизни рес­публики стало создание в 1995 году важного института гармонизации межэтнических отношений – Ассамблеи народов Казахстана (АНК), которая сегодня убедительно доказала всему миру свою безусловную состоятельность и способность развиваться и совершенствоваться. Создание ассамблеи обозначило выход этнонациональной политики на уровень ее институализации, который ныне уже можно характеризовать как стадию развитой деятельности.
Сегодня, с одной стороны, ассамблея как институт регулирования межэтнических отношений уже фактом своего создания и существования придает всесторонний и в значительной степени законченный вид политической системе полиэтнического общества. А с другой стороны – это конструктивный пример взаимодействия государства и общественных организаций в ходе строительства гражданского общества. При этом становление ассамблеи стало временем и национального возрождения, в результате чего в общественном сознании произошел постепенный поворот к качественно новой парадигме и к осознанию важности общегражданской интеграции. В результате этот процесс логически привел к трансформации Ассамблеи народов в Ассамблею народа Казахстана.
Датой рождения Кустанайской (ныне Костанайской) областной ассамблеи является 21 марта 1995 года. 20 октября 2008 года, после принятия Закона Респуб­лики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана», АНК стала полноправным субъектом политической системы, обретя нормативно-правовые основы своей деятельности.
В результате проведенной конституционной реформы ассамблея стала конституционным органом с правом избрания депутатов нижней палаты Парламента – Мажилиса. А 20 августа 2007 года на очередной, XIII сессии АНК впервые в своей истории прямым голосованием избрала девять депутатов Мажилиса. Этот знаменательный день был назван историческим. И это действительно так, поскольку сам факт избрания депутатов ассамблеей стал поворотным моментом в новейшей истории республики, знаменующим собой новый этап политической модернизации.
В составе Мажилиса Парламента V созыва депутатская группа АНК, объединив представителей трех парламентских партий и Гражданского альянса, создала дополнительную законотворческую площадку, способствующую проведению пяти институциональных реформ. Необходимо также подчеркнуть, что в соответствии с Конституцией РК 15 депутатов Сената назначаются Президентом Республики «с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества». Таким образом, в стране на практике реализовано обеспечение «политического представительства разных национальных групп в структурах власти и прежде всего в обеих палатах Парламента».
Депутатами, избранными ассамблеей, внесено 3 455 предложений и поправок к законопроектам. Более того, используя свое конституционное право законодательной инициативы, депутаты, избранные ассамблеей, инициировали разработку четырех законопроектов, в том числе и Закона «Об Ассамблее народа Казахстана», который был впоследствии принят, подписан Главой государства 20 октября 2008 года и который, что очень важно, определил целостность конструкции ассамблеи как государственно-общественного института, интегрированного в систему государственной власти и граж­данского общества, и де-юре закрепил АНК в качестве субъекта политической системы страны.
И сегодня, по существу, ассамблея относится к президентской вертикали власти, поскольку ее возглавляет сам Лидер нации, а в регионах – соответствующие акимы областей, городов Астаны и Алматы. Исключительно важный аспект прошедших изменений состоит и в том, что депутаты Мажилиса, избираемые АНК, имеют конституционное право артикулировать свои запросы и запросы всех этнических групп страны, а не отдельных из них, напрямую к членам Правительства, включая Премьер-Министра. Это право активно используется. Депутатами озвучено 238 запросов, проведено 924 встречи с участием более 70 тыс. человек, в СМИ опубликовано 633 статьи.
Сегодня Ассамблея народа Казахстана вступила в пору своей зрелости, подошла к рубежу, когда ее деятельность должна обрести новые системные качества. Как и все государственные и общественные институты страны, она обязана работать в непростых условиях, предопределенных глобальными вызовами.
Работа ассамблеи должна соответствовать требованиям XXI века – века информации, инноваций и высоких технологий, в том числе и в сфере человеческих коммуникаций. Поэтому, очевидно, необходима выработка новой формулы партнерства ассамблеи, а также депутатской группы в Мажилисе Парламента с политическими партиями, НПО и другими институтами гражданского общества, выстраивание своей работы с ними в принципиально новых условиях.
Безусловно, важно скорректировать свою работу ассамблее и в контексте новых задач по укреплению национального единства, обеспечить смещение своей деятельности с концепта «Одна страна – одна судьба» на ценностную формулу, наполненную глубоким патриотическим содержанием, «Одна страна – один народ». И прежде всего по таким важнейшим направлениям, как формирование исторического сознания нации, в контексте практической реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», стержнем которой должна стать всеказахстанская идентичность, воспитание нового казахстанского патриотизма и обеспечение мира и согласия в нашей многоликой стране.
В актуализации законотворческой работы, безусловно, исключительно важна роль научно-экспертного совета при АНК. В связи с этим было бы целесообразно составление скоординированных совместных планов депутатской группы ассамблеи в Мажилисе и научно-эксперт­ного совета.
Сегодня казахстанцы живут под флагом Года Ассамблеи народа Казахстана. Это ответ нашей страны на некоторые непрос­тые, а зачастую и тревожные процессы, происходящие в мире, в которых этничес­кий и религиозный факторы играют все более заметную роль. И убедительным подтверждением того, что национальное единство и общественное согласие в Казахстане были, есть и будут и впредь главным условием реализации задач стратегического развития страны, стали Стратегия «Казахстан-2050», новая экономическая политика «Нұрлы жол – путь в будущее» и пять институциональных реформ Президента.
Объявление Года ассамблеи – это нацеленность прежде всего на дальнейшее укрепление основополагающих направлений этнополитики. А празднование в 2015 году 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, безусловно, подчеркивает ее уникальную роль как станового хребта межнационального согласия и единения нашего народа. В связи с этим весьма закономерно, что Казахстан внес официальную заявку на включение Ассамблеи народа Казахстана в список ЮНЕСКО как достояния мировой цивилизации.
Одновременно, учитывая успешно зарекомендовавший себя опыт выстраивания межэтнических отношений в Казахстане на системной основе, не приходится сомневаться в том, что мы подошли к рубежу, когда наша страна вправе предложить ОБСЕ на утверждение в качестве официальных рекомендаций казахстанскую модель межэтнической толерантности и общественного согласия. Тем более что эта модель не предлагается в качестве застывшей догмы. Она живая, гибкая. В частности, работа над проектом ассамблеи «Большая страна – большая семья», укрепит казахстанскую идентичность и создаст условия для формирования целостной гражданской общности. Инициатива реализуется в рамках предложенного Президентом Плана нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех», в котором ей отведен конкретный пункт – 86-й.

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