Валерий ВИШНИЧЕНКО, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, кандидат исторических наук, Костанай
Уникальным событием в жизни республики стало создание в 1995 году важного института гармонизации межэтнических отношений – Ассамблеи народов Казахстана (АНК), которая сегодня убедительно доказала всему миру свою безусловную состоятельность и способность развиваться и совершенствоваться. Создание ассамблеи обозначило выход этнонациональной политики на уровень ее институализации, который ныне уже можно характеризовать как стадию развитой деятельности. Сегодня, с одной стороны, ассамблея как институт регулирования межэтнических отношений уже фактом своего создания и существования придает всесторонний и в значительной степени законченный вид политической системе полиэтнического общества. А с другой стороны – это конструктивный пример взаимодействия государства и общественных организаций в ходе строительства гражданского общества. При этом становление ассамблеи стало временем и национального возрождения, в результате чего в общественном сознании произошел постепенный поворот к качественно новой парадигме и к осознанию важности общегражданской интеграции. В результате этот процесс логически привел к трансформации Ассамблеи народов в Ассамблею народа Казахстана. Датой рождения Кустанайской (ныне Костанайской) областной ассамблеи является 21 марта 1995 года. 20 октября 2008 года, после принятия Закона Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана», АНК стала полноправным субъектом политической системы, обретя нормативно-правовые основы своей деятельности. В результате проведенной конституционной реформы ассамблея стала конституционным органом с правом избрания депутатов нижней палаты Парламента – Мажилиса. А 20 августа 2007 года на очередной, XIII сессии АНК впервые в своей истории прямым голосованием избрала девять депутатов Мажилиса. Этот знаменательный день был назван историческим. И это действительно так, поскольку сам факт избрания депутатов ассамблеей стал поворотным моментом в новейшей истории республики, знаменующим собой новый этап политической модернизации. В составе Мажилиса Парламента V созыва депутатская группа АНК, объединив представителей трех парламентских партий и Гражданского альянса, создала дополнительную законотворческую площадку, способствующую проведению пяти институциональных реформ. Необходимо также подчеркнуть, что в соответствии с Конституцией РК 15 депутатов Сената назначаются Президентом Республики «с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества». Таким образом, в стране на практике реализовано обеспечение «политического представительства разных национальных групп в структурах власти и прежде всего в обеих палатах Парламента». Депутатами, избранными ассамблеей, внесено 3 455 предложений и поправок к законопроектам. Более того, используя свое конституционное право законодательной инициативы, депутаты, избранные ассамблеей, инициировали разработку четырех законопроектов, в том числе и Закона «Об Ассамблее народа Казахстана», который был впоследствии принят, подписан Главой государства 20 октября 2008 года и который, что очень важно, определил целостность конструкции ассамблеи как государственно-общественного института, интегрированного в систему государственной власти и гражданского общества, и де-юре закрепил АНК в качестве субъекта политической системы страны. И сегодня, по существу, ассамблея относится к президентской вертикали власти, поскольку ее возглавляет сам Лидер нации, а в регионах – соответствующие акимы областей, городов Астаны и Алматы. Исключительно важный аспект прошедших изменений состоит и в том, что депутаты Мажилиса, избираемые АНК, имеют конституционное право артикулировать свои запросы и запросы всех этнических групп страны, а не отдельных из них, напрямую к членам Правительства, включая Премьер-Министра. Это право активно используется. Депутатами озвучено 238 запросов, проведено 924 встречи с участием более 70 тыс. человек, в СМИ опубликовано 633 статьи. Сегодня Ассамблея народа Казахстана вступила в пору своей зрелости, подошла к рубежу, когда ее деятельность должна обрести новые системные качества. Как и все государственные и общественные институты страны, она обязана работать в непростых условиях, предопределенных глобальными вызовами. Работа ассамблеи должна соответствовать требованиям XXI века – века информации, инноваций и высоких технологий, в том числе и в сфере человеческих коммуникаций. Поэтому, очевидно, необходима выработка новой формулы партнерства ассамблеи, а также депутатской группы в Мажилисе Парламента с политическими партиями, НПО и другими институтами гражданского общества, выстраивание своей работы с ними в принципиально новых условиях. Безусловно, важно скорректировать свою работу ассамблее и в контексте новых задач по укреплению национального единства, обеспечить смещение своей деятельности с концепта «Одна страна – одна судьба» на ценностную формулу, наполненную глубоким патриотическим содержанием, «Одна страна – один народ». И прежде всего по таким важнейшим направлениям, как формирование исторического сознания нации, в контексте практической реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», стержнем которой должна стать всеказахстанская идентичность, воспитание нового казахстанского патриотизма и обеспечение мира и согласия в нашей многоликой стране. В актуализации законотворческой работы, безусловно, исключительно важна роль научно-экспертного совета при АНК. В связи с этим было бы целесообразно составление скоординированных совместных планов депутатской группы ассамблеи в Мажилисе и научно-экспертного совета. Сегодня казахстанцы живут под флагом Года Ассамблеи народа Казахстана. Это ответ нашей страны на некоторые непростые, а зачастую и тревожные процессы, происходящие в мире, в которых этнический и религиозный факторы играют все более заметную роль. И убедительным подтверждением того, что национальное единство и общественное согласие в Казахстане были, есть и будут и впредь главным условием реализации задач стратегического развития страны, стали Стратегия «Казахстан-2050», новая экономическая политика «Нұрлы жол – путь в будущее» и пять институциональных реформ Президента. Объявление Года ассамблеи – это нацеленность прежде всего на дальнейшее укрепление основополагающих направлений этнополитики. А празднование в 2015 году 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, безусловно, подчеркивает ее уникальную роль как станового хребта межнационального согласия и единения нашего народа. В связи с этим весьма закономерно, что Казахстан внес официальную заявку на включение Ассамблеи народа Казахстана в список ЮНЕСКО как достояния мировой цивилизации. Одновременно, учитывая успешно зарекомендовавший себя опыт выстраивания межэтнических отношений в Казахстане на системной основе, не приходится сомневаться в том, что мы подошли к рубежу, когда наша страна вправе предложить ОБСЕ на утверждение в качестве официальных рекомендаций казахстанскую модель межэтнической толерантности и общественного согласия. Тем более что эта модель не предлагается в качестве застывшей догмы. Она живая, гибкая. В частности, работа над проектом ассамблеи «Большая страна – большая семья», укрепит казахстанскую идентичность и создаст условия для формирования целостной гражданской общности. Инициатива реализуется в рамках предложенного Президентом Плана нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех», в котором ей отведен конкретный пункт – 86-й.