Прочный фундамент мира и согласия 733 Лаура ТУСУПБЕКОВА

В форуме, организованном Мажилисом Парламента совместно с Конституционным советом РК и Общественным объединением «Казахстанский союз юристов», приняли участие депутаты, представители Правительства, ученые-правоведы.

С приветственным словом к участникам форума обратилась Государственный секретарь РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Гульшара Абдыкаликова.

Госсекретарь отметила, что Конституции Казахстана по меркам истории сравнительно небольшой срок. Однако за этот короткий период наша страна совершила поистине феноменальный рывок в построении демократического государства с современной рыночной экономикой и либеральной политической системой. В этих успехах невозможно переоценить определяющее значение Конституции как реального механизма осуществления политической власти.

Она напомнила, что новейшая история конституционного строительства Казахстана насчитывает два Основных закона. Первая Конституция независимого Казахстана 1993 года была, по сути, Конституцией переходного периода, которой были характерны размытость схемы разделения властей, несовершенство системы сдержек и противовесов, декларативность некоторых положений, касающихся прав и свобод личности в частности, что явилось основными причинами принятия новой Конституции.

Основной закон страны 1995 года четко закрепил президентскую форму правления, где Глава государства обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей власти и ответственность госорганов перед народом.

– Благодаря стратегической государственной политике Елбасы, основанной на действующей Конституции, Казахстан сегодня является экономически успешным, социально привлекательным и международно-признанным демократическим государством, – отметила Г. Абдыкаликова.

По ее словам, очевидность успехов республики является свидетельством огромного созидательного потенциала, заложенного в Конституции. Все эти годы в стране царят мир и согласие, обеспечено устойчивое и динамичное социоэкономическое развитие.

– По оценкам международных экс­пертов, Конституция РК в полной мере соответствует общепризнанным стандартам демократического государства, в котором единственным источником власти является народ. Сегодня Казахстан вступил в новый этап модернизации – созидания сильного вечного государства Мәңгілік Ел. Пять народных реформ, выдвинутых Главой государства, становым хребтом которых является верховенство закона, требуют высокоадекватного законодательного обеспечения, – считает Госсекретарь.

На конференции выступил председатель Мажилиса Кабибулла Джакупов.

Он отметил: Конституция стала не только важнейшим политико-правовым документом, определившим стратегические направления развития молодой суверенной страны, но и основной государственной и общественной ценностью, ставшей основой формирования казахстанской гражданственности и патриотизма.

– Как отмечал Глава нашего государства, Конституция Казахстана – это общенациональная идея, воплощенная в букве закона. Она отразила в современных правовых понятиях мечты многих поколений наших предков: о свободе и возможности самим вершить свою судьбу, о государстве, где власть служит интересам всего народа, о независимой стране, известной и уважаемой во всем мире, – отметил спикер Мажилиса.

Все эти годы Основной закон был и остается на страже политической независимости и государственного суверенитета страны, а вся многогранная деятельность государства осуществляется на основе Конституции, в рамках Конституции, в соответствии с ее принципами и нормами.

Конституция стала прочным фундамен­том обеспечения в Казахстане мира и согласия, укрепления всей системы государственной власти и управления, кардинального реформирования экономики, проведения сбалансированной внешней и внутренней политики, развития демократических институтов и социальной модернизации. Документ стал опорой для развития гражданских институтов и общественных инициатив. Она активизировала творческую созидательную энергию казахстанцев и общую ответственность за судьбы страны.

Процесс укрепления государственности непрерывен, и сегодня Казах­стан вступает в следующий этап государственного строительства – путь к Мәңгілік Ел.

В связи с этим, отметил К. Джакупов, усилия государственных органов, общества, каждого гражданина должны быть сосредоточены на реализации пяти институциональных реформ, выдвинутых нашим Главой государства.

В интенсивном режиме работает созданная Президентом Нацио­нальная комиссия по модернизации. Перед ней поставлены конкретные задачи, выработан механизм их реализации. Народу Казахстана представлен План нации «100 конкретных шагов», представляющий собой алгоритм действий государства по реализации пяти реформ Главы государства.

– «100 конкретных шагов» отвечают историческим требованиям совершенствования государства и общества, обновления законодательства, они полностью соответствуют интересам граждан нашей страны. Реализация Плана нации потребует мобилизации усилий всего государства и общества, – подчеркнул спикер Мажилиса.

Перед Парламентом как высшим представительным органом республики, осуществляющим законодательные функции, также стоит ряд масштабных задач. Основная из них заключается в том, чтобы обеспечить качественную законодательную базу реализации стратегических идей Президента. Предстоящие реформы, связанные с формированием современного профессионального государственного аппарата, обеспечением верховенства закона, индустриализацией и экономическим ростом, формированием нации единого будущего, созданием транспарентного и подотчетного государства, отвечают сути Конституции и должны опираться на современное законодательство, способствующее успешному развитию страны, что требует создания конкурентоспособных законов в свете реализации институциональных реформ.

По словам председателя Конституционного совета РК Игоря Рогова, Конституция РК базируется на учете интересов широких слоев населения, демократических принципах организации государственной власти и управления, верховенстве права, общепризнанных международных стандартах прав человека.

– Все эти 20 лет государственная политика была нацелена на полноценную реализацию этих конституционных ценностей. Долгосрочные программные документы – стратегии «Казахстан-2030», «Казахстан-2050», Концепция правовой политики и другие судьбоносные документы, регулярно уточняемые и дополняемые в посланиях и выступлениях Главы государства, явились основой для проведения активной целенаправленной работы по всемерному раскрытию потенциала Конституции во всех сферах жизнедеятельности, – отметил И. Рогов.

Важная роль в этом процессе, считает И. Рогов, принадлежит высшему представительному органу – Парламенту.

– Четко выверенная конституционная политика и ценностно-ориентированная законодательная практика взаимно дополняют друг друга, способствуют эффективной реализации Основным законом присущих ему функций, работают на повышение качества жизни населения и государственного менеджмента, – сказал И. Рогов.

Было отмечено, что в настоящее время Казахстан находится на пороге нового этапа динамичного развития. В стране начата работа по реализации пяти институциональных реформ, обозначенных Лидером нации на XVI съезде партии «Нур Отан», которая осуществляется в рамках специально созданной Национальной комиссии по модернизации при Президенте РК.

Разработанный с этой целью План нации «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства» базируется на созидательном потенциале Конституции республики, а по некоторым вопросам требует его дальнейшей модернизации, в связи с чем в конституционно-правовом поле страны можно ожидать серьезные изменения.

Обсуждение повестки дня конференции продолжилось на заседаниях двух рабочих сессий, модераторами которых выступили вице-спикер Мажилиса Дарига Назарбаева и председатель Комитета палаты по законодательству и судебно-правовой реформе Рахмет Мукашев.

Подводя итоги конференции, Р. Мукашев подчеркнул, что Конституция РК, принятая 30 августа 1995 года на республиканском референдуме, определила новый этап в становлении и развитии казахстанской государственности.

– В свое время Глава государства отметил, что Конституция страны позволила пройти большой путь, связанный не только с глубокими экономическими, но и политическими преобразованиями. Об этом свидетельствует новое национальное законодательство суверенного Казахстана. Именно с его помощью за эти годы мы создали прочный фундамент для преобразования Казахстана в страну, в которой действуют реальные демократические институты, где гарантируются права и свободы граждан. И наша Конституция в данном случае выступает как гарант, который обеспечивает стабильность и эффективность принимаемых законов, – отметил Р. Мукашев.