Прочный фундамент

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Александр КУШНИР, изобретатель-конструктор, Шымкент
Кто-то подался в поисках лучшей доли в страны дальнего и ближнего зарубежья. Но основная часть жителей осталась в родной стране, продолжая трудиться на ее благо. Некоторые недоброжелатели на заре независимости даже предрекали Казахстану межнациональные столкновения. Однако эти их прогнозы не сбылись, и сегодня наша республика стала центром стабильности и мира.

Ровесники Независимости, родившиеся в суверенной стране, не помнят в силу своего возраста того развала и разрухи, которые достались нам. Может, это и хорошо. Они выросли другими: свободными, раскрепощенными, мобильными, открытыми всему миру. Им строить будущее страны, которая делает первые шаги, ведь в масштабе истории 25 лет – это очень короткий период. Миг, не более. Но какие масштабные события он вместил, положив начало развитию суверенной страны! За это время полностью оформилась государственность, республика достигла внушительных успехов, стала узнаваемой в мире.

Я считаю, что каждый казахстанец причастен к тем грандиозным переменам, которые произошли в нашей экономике и социальной сфере. За 25 лет ВВП Казахстана вырос в 15 раз, а доход на душу населения – в 12–13 раз. То есть наряду с развитием государства улучшается и благосостояние населения. Я оцениваю это как плоды экономических реформ, проводимых в стране под руководством нашего Президента, который все эти годы вместе с народом закладывал фундамент будущего.



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