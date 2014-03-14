Прочный и безопасный

– По объемам продаж KIA занимает второе место среди иномарок, представленных в нашей стране, – продолжил Е.Сагымбаев. – Так, по итогам 2013 года число поклонников KIA в Казахстане удвоилось!

KIA Soul можно смело назвать новым автомобилем. Soul стал «взрослее» и, что более важно, предлагает новый уровень защиты и надежности: на 31% его конструкция состоит из высокопрочных сталей и на 35% – из сверхвысокопрочных. Новинка представлена на выбор двумя бензиновыми агрегатами: 2-литровым двигателем (мощность 154 л/с) и мотором, объемом 1.6 л (124 л/с). Благодаря использованию высокопрочных сталей и богатому набору систем безопасности, новый KIA показал максимальные результаты во фронтальном и боковом краш-тестах, а также в испытаниях на безопасность при опрокидывании. Кроме того, Soul отличает лучшая шумоизоляция и выверенная настройка шасси, что стало возможно благодаря использованию новой платформы.

Добавлю, KIA Soul получил высшую оценку – пять звезд – по результатам краш-тестов Национальной администрации по безопаснос­ти движения США (NHTSA).

Раушан ШУЛЕМБАЕВА