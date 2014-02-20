Прочный канат

Возрождение легкой промышленности обещает ИП «Шин». Он нацелен на импортозамещающий выпуск трикотажных перчаток. Пока же их завозят из Китая. Интерес вызвал и бизнес-план ИП «Нурдаулет» из Улытауского района. Создание гостиничного комплекса и комфортных условий для проживания гостей, приезжающих в священные места, станет способствовать развитию туризма. В числе представленных проектов были и входящие в программу развития моногородов, например, приобретение оборудования для производства стройматериалов, строительства кондитерского цеха.

Наталья РЫЖКОВА,

фото Дмитрия Кузмичева

Карагандинская область