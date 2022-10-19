Продала дочь: беглую преступницу возвратил Интерпол Казахстана

Национальное центральное бюро Интерпола МВД при взаимодействии с южнокорейскими коллегами задержало 39-летнюю жительницу города Шымкента, которая разыскивалась за торговлю несовершеннолетними и подделку документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Ранее женщина родила дочку и, подделав ее документы, провела незаконную операцию по передаче своего биологического ребенка третьему лицу. В связи с чем фигурантка была объявлена в международный розыск», – проинформировали в полиции.

После депортации жительницы Шымкента из Южной Кореи в Казахстан сотрудники линейного отдела полиции аэропорта города Алматы задержали ее и поместили под стражу.