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Продали более 150 паспортов вакцинации медики в Мангистау

Азамат Сулейменов
В Мангистауской области медики продали населению более 150 паспортов вакцинации, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

6 сентября 2021 года сотрудники управления криминальной полиции Департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что медицинские работники области продавали населению паспорта вакцинации.

«В продаже поддельных паспортов вакцинации без фактического проведения процедуры вакцинирования были уличены восемь человек, среди которых врачи и посредники», – сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибадуллаева.

Как выяснилось, за один медицинский документ, который официально регистрировался в базе данных, «торговцы» получали средства в размере от 30 до 50 тысяч тенге. Установленные лица сообщили, что выдали паспорта более чем 150 гражданам.

По информации правоохранительных органов, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору). Следственные действия по данному делу продолжаются.


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