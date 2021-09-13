Продали более 150 паспортов вакцинации медики в Мангистау
Азамат Сулейменов
В Мангистауской области медики продали населению более 150 паспортов вакцинации, передает корреспондент Kazpravda.kz.
6 сентября 2021 года сотрудники управления криминальной полиции Департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что медицинские работники области продавали населению паспорта вакцинации.
«В продаже поддельных паспортов вакцинации без фактического проведения процедуры вакцинирования были уличены восемь человек, среди которых врачи и посредники», – сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибадуллаева.
Как выяснилось, за один медицинский документ, который официально регистрировался в базе данных, «торговцы» получали средства в размере от 30 до 50 тысяч тенге. Установленные лица сообщили, что выдали паспорта более чем 150 гражданам.
По информации правоохранительных органов, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору). Следственные действия по данному делу продолжаются.