"Продали за шесть баранов и 200 тенге": уроженец Узбекистана заявил на полицейских Жетысу

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

Уроженец Узбекистана заявил, что его удерживали в рабстве на ферме в Жетысуской области, куда его продали полицейские, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Instagram-паблик "Талдыкорганец".

В жуткую историю попал 38-летний уроженец Узбекистана. Мужчина приехал в Жетысу и потерял документы. Но на его пути повстречались полицейские, которые вначале вымогали у него деньги, а затем продали в рабство за шесть баранов и 200 тенге.

Видеообращение иностранца опубликовали в соцсети.

Как сообщила пресс-служба Жетысу, автор видеообращения разыскан и допрошен. Ведется расследование дела по части 4 статьи 362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий".

"Сообщаем, что по указанному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 362 ч.4 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий". Досудебное расследование находится в производстве Управления собственной безопасности", - прокомментировали в департаменте полиции области Жетысу.