Продам ботинки детские, неношеные…

В Казахстане обеспокоены увеличением показателей детской и материнской смертности. Президент поручил Правительству принять срочные меры по решению ситуации. Ну не должны роженицы с малышами покидать родных и близких, тем более в эпоху современных достижений и технологий.

Синдром хронического истощения

Было это в 2018 году. Моя знакомая поступила в один из перинатальных центров тогда еще Астаны. Женщины, которые когда-то рожали в глубинке, а потом приехали в мегаполис, не дадут солгать: попадая в родильный дом столицы, от персонала, да и не только, естественно, ожидаешь высшего пилотажа. Но только по факту приходится принимать удручающую реальность.

Той самой моей знакомой, к примеру, сразу же после рождения малыша взамен мягкой кровати неожиданно предложили… матрац на полу. Глядя в полные недоумения глаза только что родившей женщины, медсестра дает понять, что мест нет, рожениц много...

По словам президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академика НАН РК, профессора Вячеслава Локшина, на роды одной пациент­ки из бюджета предусмотрено до 120–150 тыс. тенге. Понятно, что эта сумма не выдерживает никакой конкуренции с той, которую будущая мамочка платит частным медорганизациям. Там цифры доходят до тех, что с шестью­ нулями.

И потому-то, как ни крути, но денежный вопрос решает все. Это от него зависит, какую аппаратуру закупит больница, какую заработную плату будут платить сотрудникам, и, наконец, сколько свободных койко-мест будет в каждой палате.

Хоть и говорят, что роды – естест­венный физиологический процесс, это далеко не так. В любую минуту, как отмечает эксперт, может случиться непредвиденная ситуация. И именно поэтому важно, чтобы клиника имела у себя передовое оборудование.

– Материально-техническая база во многих перинатальных центрах и родильных домах устарела, – говорит Вячеслав Локшин. – Возьмем, к примеру, алматинский институт акушерства и гинекологии. Он нуждается в очень серьезных инвестициях. Установленный не только у нас, но и во всех других государственных родильных домах тариф на роды не позволяет оснастить медицинское учреждение необходимым оборудованием. Он же должен быть таким, чтобы можно было обеспечить отличную мате­риально-техническую базу, платить достойные зарплаты медикам. Тариф, думаю, должен быть повышен как минимум в два раза. У нас, в Алматы, много частных родильных домов. Я знаю три из них. Так вот за роды там женщины платят от 800 тысяч тенге.

Между тем хроническое недофинансирование медицины сводит старания медиков к минимуму, неизбежно повышая уровень смертности пациентов, в том числе рожениц и новорожденных малышей. По озвученной недавно министром здравоохранения Ажар Гиният информации, за последние десять лет всплеск летальных случаев новорожденных отмечался в 2014–2015 годах. Последующие два-три года наблюдалось некоторое снижение.

– Коэффициент младенческой смертности – показатель, измеряющий уровень смертности детей в возрасте до одного года жизни. За последние десять лет статистические данные были нестабильными. Увеличение количества связано с состоянием здоровья матерей. Малыши погибают от перинатальных причин. Это значит, что они появляются на свет с патологиями, – сказала главный врач страны.

А еще раньше, комментируя причины смертей среди рожениц и малышей, министр отмечала, что они не связаны с проблемами медицинского оборудования. Каждый год, по ее словам, в регионы выделяются немалые суммы денег.

«В этом году запланировано 50 миллиардов тенге на закуп медицинского оборудования, из них приоритетно мы обозначаем родовспомогательные и детские организации», – приводит слова Ажар Гиният один из новостных порталов республики.

Пила ли витаминчики?

Планирование семьи и рождение ребенка – это, конечно, большая ответственность. В идеале к этим вопросам нужно подходить осознанно. Однако, как показывает практика, не все молодые пары планируют беременность. Некоторые живут по принципу «как получится».

– Одна из причин смертности рожениц и новорожденных действительно связана с состоянием здоровья мамочек, особенно в южных регионах Казахстана, – добавляет Вячеслав Локшин. – У женщин встречается анемия.

У многих отсутствует правильное и сбалансированное питание. Вообще, материнская смерт­ность – это показатель уровня жизни в стране. Высокие цены на продукты, инфляция, низкий уровень заработных плат, безус­ловно, отражаются и на меню наших женщин.

По словам Вячеслава Локшина, имеющего за плечами богатый опыт деятельности в акушерстве и гинекологии, многие болезни представительниц прекрасного пола выявляются не до ее беременности, а во время нее. О чем это говорит? Женщины не планируют появление малыша, а обзаводятся потомством, что называется, по сложившимся обстоятельствам.

– Положено, чтобы к беременности женщина пришла здоровой. Все хронические болезни она должна диагностировать и вылечить еще на этапе планирования, – отмечает эксперт.

На этом фоне возникает злободневный вопрос – как казахстанскую мамочку заставить подходить к важной теме максимально ответственно. Нельзя же к каждой из них приставить по одной медицинской сестре. Должен быть некий внутренний ценз.

– Интергенетический интервал – период времени между предыдущими и последующими родами – должен составлять два-три года. Мамочки же, которые предпочитают обзаводиться потомством каждый год, страдают анемией, у них истончается матка, появляются заболевания, связанные с сердцем и другими органами. Мы поддерживаем многодетные семьи. При этом выступаем за то, чтобы женщина вынашивала ребеночка без рисков как для своего здоровья, так и будущего малыша. Как это сделать? Может, стимулировать материально? Допустим, встала она на учет до 12 недель беременности – пусть получит символическую доплату к пособию, – предлагает эксперт.

Вариантов может быть множество: скидки, льготы, путевки и т. д. При этом важно не забывать и о том, к каким врачам она завтра попадет и в какой родильный дом.

– У нас недостаточный уровень квалификации акушеров-гинекологов. Те, кто обладает знаниями и опытом, попросту уходят из профессии, поскольку наказания за врачебные ошибки порой доходят до абсурда. Ни в одной стране мира за смерть роженицы врача не наказывают увольнением. Да, нужно ставить вопрос о строительстве новых перинатальных центров, но при этом не следует забывать о главном – кто будет там работать? Следует серьезно задуматься над привлечением будущих абиту­риентов в профессию. В наши годы попасть в отделение акушерства и гинекологии было весьма престижно. Тогда на одно место претендовали 2–3 человека. Сейчас же у нас не хватает акушеров-гинекологов. Их заработная плата не выдерживает никакой критики. Надо обеспечить повышение квалификации наших медиков за рубежом. Следует обучать вопросам оказания неотложной помощи, – подчеркивает Вяче­слав Локшин.

Эксперт предлагает открывать перинатальные центры и на базе многопрофильных больниц, поскольку нередко возникают случаи проведения меж­дисциплинарного консилиума, необходимости подключения к родам или кесареву сечению узких специалистов – хирургов, урологов и других.

– На сегодняшний день есть попытка объединить роддома с существующими больницами. Но это нелогично, ведь они не находятся на одной территории. А нужно, чтобы специалисты могли быстро оказаться в операционной родильного дома, – считает собеседник.

Теряем позиции

Другой не менее важный воп­рос – состояние роддомов. О том, что перинатальные центры нуж­даются в ремонте, знают и в профильном министерстве. По словам Ажар Гиният, в стране есть родильные дома, построенные в прошлом веке. Правда, на одном из заседаний Правительства министр сообщила, что для оказания комплексной, высокоспециализированной медицинской помощи беременным и детям в Нур-Султане, Костанае, Жезказгане, Атырау, Уральске, Шымкенте, Сарыагаше и Ордабасинском районе Туркестанской области построят современные перинатальные центры. Так, в столице, согласно данным пресс-службы столичного управления общественного здравоохранения, новый перинатальный центр появится на пересечении улицы Кобда и проспекта Абылай-хана.

«Площадь участка составляет 2,6 гектара. Срок реализации – 2022–2025 годы, – говорят в УОЗ. – Центр будет рассчитан на 250 койко-мест».

По словам члена Консультативного комитета по социальной сфере Высшего совета по реформам при Президенте РК Али Нургожаева, материнская и младенческая смертность – показатели политические, имиджевые для страны, но пока, к сожалению, республика теряет эти позиции.

– Считаю, что пора взять этот вопрос на особый контроль, и в первую очередь на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и потоков пациентов – надлежащей их регионализации на более высокие уровни оказания помощи, – добавляет он. – Отмечу, что младенческая смертность начала расти еще до пандемии, с 2019 года. А рост этого показателя в спокойное, мирное время – ситуация аномальная.

В период пандемии, как считает собеседник, вопросы охраны материнства и детства следовало держать на особом контро­ле, но, очевидно, ни на уровне Минздрава, ни на уровне ПМСП этому направлению не уделили должного внимания, поэтому продолжают сейчас пожинать плоды в виде осложненных беременностей и родов.

– Да, инфраструктурные проб­лемы есть: это и ветхие здания, и проблемы с вентиляцией, и не всегда качественное оснащение, недостаточно «напичканные» модели инкубаторов⁄кувезов и так далее. Однако решение с позиций инфраструктуры и оснащения – самое прямолинейное, простое в отчетности, но не решающее всех проблем, а точнее, обеспечивающее лишь ресурсы последнего звена медицинской помощи, – отмечает Али Нурго­жаев, в очередной раз подчеркивая, что здесь важен лишь комплексный подход, когда проблемы инфраструктуры будут решаться одновременно с профилактикой, информа­ционной работой среди молодежи и женщин репродуктивного возраста.