Спорт
Проданы все билеты на матч "Астана – АПОЭЛ"
Жания Уранкаева
Все билеты, поступившие в продажу на матч Лиги чемпионов между ФК "Астана" и командой "АПОЭЛ", реализованы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой  на официальный сайт столичного клуба .

По данным торговых точек, где осуществлялась продажа билетов на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, были реализованы все 30 тысяч билетов в сети магазинов "Меломан" и в кассах стадиона "Астана Арена". 

Игра между чемпионами Казахстана и Кипра состоится сегодня, 18 августа, на стадионе "Астана Арена". Начало матча в 22.00.

Добавим, что в связи с тем, что матч придут посмотреть 30 тыс. человек, административная полиция просит воздержаться от использования личного автотранспорта. Для удобства болельщиков будет запущен общественный транспорт. Сбор и доставка зрителей к месту проведения мероприятий будет осуществляться автобусами, предоставленными акиматом города, с определенных мест: это – парковки у спортивного комплекса "Казахстан", у цирка, мечетей "Хазрет Султан", "Нур Астана", парковки у стадиона имени Х. Мунайтпасова и у театра "Жастар" (ранее Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой) по улице Акжайык.

Напомним, что сотрудниками полиции 17 августа, около 19.00 возле кассы стадиона "Астана Арена" были задержаны перекупщики билетов.

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