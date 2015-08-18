Проданы все билеты на матч "Астана – АПОЭЛ"

Все билеты, поступившие в продажу на матч Лиги чемпионов между ФК "Астана" и командой "АПОЭЛ", реализованы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного клуба .
По данным торговых точек, где осуществлялась продажа билетов на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, были реализованы все 30 тысяч билетов в сети магазинов "Меломан" и в кассах стадиона "Астана Арена".
Игра между чемпионами Казахстана и Кипра состоится сегодня, 18 августа, на стадионе "Астана Арена". Начало матча в 22.00.
Добавим, что в связи с тем, что матч придут посмотреть 30 тыс. человек, административная полиция просит воздержаться от использования личного автотранспорта. Для удобства болельщиков будет запущен общественный транспорт. Сбор и доставка зрителей к месту проведения мероприятий будет осуществляться автобусами, предоставленными акиматом города, с определенных мест: это – парковки у спортивного комплекса "Казахстан", у цирка, мечетей "Хазрет Султан", "Нур Астана", парковки у стадиона имени Х. Мунайтпасова и у театра "Жастар" (ранее Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой) по улице Акжайык.
Напомним, что сотрудниками полиции 17 августа, около 19.00 возле кассы стадиона "Астана Арена" были задержаны перекупщики билетов.