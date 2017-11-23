Продать девушку в эксплуатацию пытался житель Кокшетау за 100 тысяч тенге
В Акмолинской области полицейские пресекли факт торговли людьми, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел.
"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД была получена информация о том, что мужчина намеревается продать в трудовую эксплуатацию 20-летнюю девушку. "Живой товар" подозреваемый оценил в 100 000 тенге", – говорится в сообщении ведомства.
Оперативниками был проведен комплекс специальных мероприятий, установлено время и место проведения "сделки". Спецоперацию по задержанию подозреваемого было решено провести в день передачи денежных средств покупателю.
Факт торговли людьми был пресечен сотрудниками УБОП ДВД 22 ноября. При осуществлении сделки "купли-продажи" в Кокшетау с поличным был задержан 21-летний местный житель. Как рассказал задержанный в ходе допроса, с девушкой, которая является уроженкой Атбасарского района Акмолинской области, он познакомился в Астане. Новая знакомая рассказала, что ищет работу и попросила помочь в поисках. Пообещав содействие, молодой человек решил продать девушку и искал покупателей.
Своевременными действиями оперативников, преступные действия были пресечены. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 128 ч. 1 УК РК "Торговля людьми". Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.