Продать нельзя оставить

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Против лома нет приема?

Детскую стоматологию можно считать стратегическим объектом, особенно сегодня, когда патологии полости рта и зубов с завидной регулярностью обнаруживаются даже у самых маленьких пациентов. Важную роль в оказании квалифицированной помощи детям сразу для нескольких регионов страны играет Костанайская областная детская стоматология. Сюда приезжают малыши даже из столицы и соседних городов и областей, которым в родном крае отказывают в приеме.

Детская стоматология в Костанае – одна из семи на всю республику, все еще имеющая статус государственного учреждения. Пока еще имеющая.

Тревожный звоночек прозвенел несколько лет назад, когда организацию решили передать в частную собственность. Многие годы руководству клиники, заручившись поддержкой облздрава, удавалось отстоять детскую стоматологию. Но в 2025-м тучи сгустились вновь. В октябре прошлого года медучреждение повторно включили в план приватизации. Все это время администрация стоматологии, общественники и даже чиновники пытаются привести министерству весомые доводы о нецелесообразности и даже недопус­тимости такого решения. Но пока все старания тщетны. До конца этого года Костанайскую областную стоматологию намерены пустить с молотка.

– По нынешнему законодательству госпредприятия приватизировать запрещено. Поэтому сначала их преобразовывают в ТОО. Как раз эту процедуру сейчас и проходит Костанайская областная детская стоматология. Затем будет сделана оценка и предприятие выставят на торги. Впрочем, несмотря на то что учреждение включено в план приватизации на этот год, вопрос все же еще открыт. Мы направили свою позицию об исключении объекта из плана приватизации. Этот вопрос сейчас рассматривается на уровне трех центральных госорганов – Минздрава, Минэкономики и Агентства по защите и развитию конкуренции, – пояснил заместитель руководителя управления финансов Костанайской области Маулен­ Сункаров.

Есть сомнения…

Костанайская областная детская стоматология основана в 1982 году. Ее мощность составляет 175 посещений в день, а в каникулярный период число пациентов возрастает в два, а то и в три раза. И эта статистика на фоне растущих как грибы после дождя частных детских стоматологий, которым, чего уж скрывать, многие отдают предпочтение, кажется не совсем логичной и понятной. На самом деле все довольно просто. Госучреждение оказывает услуги всем обратившимся без исключения.

– Когда моей дочери было четыре года, у нее заболел зуб, мы обратились в частную клинику. Ребенок очень боялся и после непродолжительных уговоров, врач развел руками: мол, не хочет, ничем помочь не можем. Мы пошли в другую стоматологию, потом в третью – история та же. Тогда я позвонила в областную детскую стоматологию, объяснила ситуацию, и мне сказали: «Вы главное приведите ребенка». Что мы и поспешили сделать. Но время было упущено, начались необратимые процессы – и зуб пришлось удалить. Учитывая, что молочная «четверка» меняется на постоянный зуб годам к девяти, из-за образовавшейся пустоты соседние зубы стали «расходиться». Но теперь мы, наученные горьким опытом, лечимся только в областной детской стоматологии, – поведала свою историю жительница Костаная Милана Гердт.

Еще сложнее обстоят дела с пациентами, относящимися к уязвимой категории: дети с инвалидностью, малыши с острыми стоматологическими заболеваниями, требующими неотложной помощи, ребятишки с врожденной челюстно-­лицевой патологией… Прием таких пациентов – высокая психоэмоциональная нагрузка, потому-то под любым предлогом частные клиники отправляют их на лечение в госсектор.

Учитывая практику избирательнос­ти пациентов частными клиниками, приватизация­ неизбежно приведет к снижению доступности помощи детям из группы повышенного риска, что противоречит государственным социальным обязательствам. Есть риски и для детей с врожденными расщелинами губы и неба. Костанайская областная детская стоматология – единственное в регионе учреждение, оказывающее полный цикл специализированной помощи несовершеннолетним с таким диагнозом. На диспансерном учете – 88 детей. Для каждого индивидуально изготавливаются специальные пластин­ки из расчета один ребенок – пять пласти­нок в год.

– Это важная часть комплексного лечения и реабилитации. В штате поликлиники работает единственный в области зубной техник, изготовляющий данные аппараты. В частном секторе отсутствует предоставление подобных услуг в системе государственных гарантий. Ни для кого не секрет, что частник ориентирован на извлечение прибыли, а значит, может допустить негативные последствия. Такие как переориентацию деятельности зуботехнической лаборатории на выполнение преимущественно коммерчески выгодных и высокостоимостных ортопедических работ в ущерб социально значимым видам помощи, а также прекращение или же сокращение изготовления жизненно необходимых ортодонтических аппаратов. Все это может оставить детей без специализированной помощи, а семьи поставить перед необходимос­тью обращаться в соседние регионы для изготовления аппаратов. Это повлечет значительные финансовые и транспорт­ные затраты, – выразила обеспокоенность главврач ГКП «Костанайская областная детская стоматология» Лилия Жумабекова.

На старые грабли

К сожалению, в Казахстане уже есть примеры, когда решение о передаче госимущества и госпредприятий в частную собственность оборачивалось фатальной ошибкой. Еще свежи в памяти крупные аварии в коммунальном секторе в результате катастрофического износа сетей и оборудования. К слову, эту оплошность поправляют уж который год подряд, вкладывая феноменальные средства и силы.

Есть и непосредственный пример – отрицательный опыт приватизации стоматологических учреждений в других регионах страны. По материалам Съезда стоматологов РК, 96% таких клиник, в том числе детских, переданы в частную собственность, однако это не привело к улучшению стоматологического статуса несовершеннолетних, а напротив, интенсивность кариеса выросла вдвое, а его распространенность превышает 90%. Это ли не подтверждение того, что коммерциализация детской стоматологии снизит ее профилактическую и социально ориентированную роль?

- Кстати, негативные последствия приватизации имеются не только в стоматологии, но и вообще в медицине. Об этом в начале года в интервью газете «Turkistan» говорил Президент. «Ранее приватизированные медицинские организации зачастую не приобретают сложное оборудование, отправляют пациентов в государственные клиники на обследование... Регистрация больных производится как бог на душу положит... Сама суть частного предпринимательства в сфере образования и медицины искажена неправильными действиями профильных ведомств. Ситуацию надо выправить», – отмечал Касым-Жомарт Токаев.

Между прочим и в Минздраве признают, что частная медицина сегодня неконтролируема. Так почему же Костанайская детская стоматология по-прежнему находится в состоянии невесомости? На этот вопрос не находят ответа ни местные чиновники, ни ветераны здравоохранения.

– Передавать детскую стоматологию в частную собственность ни в коем случае нельзя! Зубы – это ворота организма ребенка. Сегодня повсеместно отмечается рост ЖКТ заболеваний. И это в первую очередь связано с нездоровыми зубами. Нельзя забывать и о сельчанах. Ну нет там стоматологов, они все сидят в городе в частных клиниках, где цены просто баснословные! Вы представляете, что будет, если детям перестанут бесплатно лечить зубы? – вопрошает педиатр, ветеран здравоохранения Кубей­ Мальчубаева.

Стоит заметить, что Костанайская областная детская стоматология – одно из немногих медучреждений, которое не имеет кредиторской задолженности, а просроченной так и вовсе никогда не бывало. Единственная проблема поликлиники – слишком уж стесненные условия. Стоматология расположена в крохотном здании. Но где гарантии, что пришедший частник решит этот вопрос? По крайней мере, в стране еще неизвестен ни один случай, когда приватизированные советские клиники вдруг вырастали бы в современные небоскребы…

Так, быть может, государству все-таки­ под силу решить и эту проблему? В конце концов деньги на строительство и обустройство парков находятся. К тому же в стране сформировался неплохой резерв за счет возвращенных активов. И почему же прокладка, к примеру, водоводов считается более перспективным проектом, нежели строительство здания для детской стоматологии? Ведь дети – это будущее нации, и на их здоровье лучше не экономить, и уж тем более не экспериментировать!