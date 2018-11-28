Продать новорожденную дочь за $5 тыс. пыталась жительница Атырауской области

Жительница Атырауской области пыталась продать своего новорожденного ребенка. В отношении преступницы возбудили уголовное дело, сообщает Mgorod.kz
.
Факт продажи младенца выявили сотрудники департамента полиции Атырауской области.
"Женщина пыталась продать свою дочь за 5 тысяч долларов, что составляет более 1 850 000 тенге. В отношении преступницы возбудили уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе МВД РК.
Стоит отметить, что это не первый случай попытки продажи новорожденного ребенка. Так, в июле этого года в Алматинской области полицейские пресекли попытку продажи ребенка
. В качестве подозреваемых фигурировали медицинские работники.
Еще один случай произошел в августе 2017 года, тогда жительница Талдыкоргана решила продать свою новорожденную дочь за 400 тысяч тенге. Подозреваемая была задержана на месте преступления.