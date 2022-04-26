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Продавал автомобиль и оказался в списке мошенников житель Караганды

Карагандинец продавал машину и попал под обвинения десятков обманутых покупателей. Уже два года мужчина пытается доказать, что под его данными орудуют кибер-преступники. Выставляют несуществующие машины и пропадают с задатком. Но пока мужчина лишь получает в свой адрес угрозы от обманутых сограждан. А его честное имя фигурирует уже десятках эпизодов уголовного дела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Новая «Нива» за один миллион тенге, отличный «Москвич» за 500 тысяч. Такие заманчивые предложения иногда появляются на казахстанских сайтах объявлений по продаже авто. Покупатели за такими бегут наперегонки.

Максим Наумкин уже два года собирает компромат на нечистых на руку продавцов. Потому что обманывают автолюбителей от его имени.

А началось все, когда карагандинец выставил на продажу свою машину. Один из так называемых «покупателей» попросил фото его удостоверения личности и банковской карты. Когда Максим понял, что столкнулся с мошенником, было поздно.

«Он выставляет машины в «Колесах» и продает от нашего имени машины за копейки. Люди к нему звонят, он представляется мной. Люди начинают быстро отправлять деньги. Задатки от 200 до 800 тысяч», – рассказывает житель Караганды Максим Наумкин.

Но никаких машин, конечно, не получают. Среди пострадавших – алматинец Виктор Завозяев. Ему мошенник от имени Максима Наумкина рассказал об отце при смерти.

«Я утром привезу. Но чтоб машина не продалась, вы мне перечислите деньги. Половину суммы. У меня отец в больнице и ему нужно сделать операцию на голову». Я перечислил деньги на карточку. Меня мошенники обманули на 250 тысяч тенге», – сетует Виктор Завозяев.

Оказалось, мошенники работают в группе. Только в Карагандинской области стражи порядка возбудили около 600 уголовных дел по похожим схемам. Во многих фигурирует одна и та же банковская карта.

«Мы установили владельца банковской карты. Им, предположительно, является житель Акмолинской области. Он распивает спиртные напитки. К нему пришли лица, купили карту вместе с пин-кодом и ушли в неизвестном направлении», – комментирует Мади Багдат, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью криминальной полиции ДП Карагандинской области.

След ведет в Россию. Мошенники снимали деньги с карты там. Сейчас банковский счет заблокирован, но нет гарантии, что они не откроют новый на другого доверчивого казахстанца.

В полиции анализируют данные, полученные от Максима Наумкина, отслеживают, не проявят ли себя злоумышленники вновь. А граждан предупреждают: обманывать стали чаще. Причем из любой точки планеты.

«596 дел возбуждено по интернет-мошенничеству. По аналогии по «Колесам», по Instagram, по OLX, где переходят по ссылкам курьерской службы. Это мошенники. Могут быть из России, Испании, Алматы», – предупреждает Мади Багдат.

Методы преступных групп, которые «работают» во всемирной паутине, становятся все изощрённее, говорят стражи порядка. К примеру, Максим уже два года доказывает свою невиновность. Его семье часто угрожают, но изменить ситуацию карагандинец пока не может. Он просит полицию ускорить работу по задержанию преступников.

 

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