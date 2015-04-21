Продавать земельные участки акимат Астаны начнет в мае
Дамир Айдаров
Власти Астаны планируют продажу земли с аукциона на начало мая 2015 года, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
"Начало проведения аукционов планируется в мае текущего года, после вступления в законную силу Правил организации и проведения торгов по продаже земельного участка или права аренды земельного участка", – указывается на сайте. При этом размер стартовой цены на право аренды земельных участков будет определяться в установленном порядке.
Земельные участки расположены в планировочных районах города, подлежащих освоению согласно Генеральному плану развития столицы на 2015–2017 годы с обеспечением магистральных инженерных сетей, в том числе в районе проспекта Туран, жилых массивов Тельмана и Ильинка, а также на въездных магистралях.
Как отметил аким Адильбек Джаксыбеков, они будут предоставляться для развития малого и среднего бизнеса.
Для регистрации в качестве участника заинтересованным лицам необходимо предоставить заявку на участие в аукционе установленного образца, платежный документ об оплате гарантийного взноса и документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о государственной регистрации для юридических лиц.
Ознакомиться с характеристикой, расположением, правилами участия в торгах можно на сайте городского управления архитектуры и градостроительства.
Напомним, накануне глава городской администрации сообщил, что определены первые 88 участков, которые будут выставлены на торги. В целях недопущения спекуляции с участками они будут сданы в долгосрочную аренду, а если не будут освоены, государство вправе будет их изъять и вновь выставить на аукцион. Торги планируется проводить еженедельно.