Продавец насвая в Минске второй раз попался милиции с крупной партией

У задержанного изъято 8,5 кг "товара", расфасованного в 340 пакетиках по 25 г. У этого же человека, неоднократно привлекавшегося к ответственности за аналогичные правонарушения, 23 июля было изъято 13,2 кг насвая. Правоохранители установили, что минчанин на протяжении 2 лет в составе организованной группы лиц занимается поставками и распространением насвая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД РБ.

Также успешную операцию по изобличению распространителя насвая провели оперативники в Могилеве. В момент реализации, а также в гараже местного жителя сыщики обнаружили свыше 21 кг "товара".

В обоих случаях продавцам насвая грозит административная ответственность в виде крупного штрафа.

В милиции констатируют, что в последние годы объемы поставок в Беларусь насвая значительно увеличились. Это вещество в Беларуси официально не относится к наркотическим или психотропным, но пользуется определенным спросом в молодежной среде. Всего в текущем году из оборота изъято более 700 кг насвая, составлено 30 административных протоколов в отношении граждан, занимающихся его продажей.