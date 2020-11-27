В Павлодаре на пульт спасателей пришло сообщение о человеке, провалившемся в шахту лифта ТД "Новый ЦУМ", передает Pavon.kz
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"Специалисты выехали на место незамедлительно. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, подняли пострадавшего и передали бригаде скорой помощи. Молодого человека 1999 года рождения госпитализировали в первую городскую больницу. Падение произошло с высоты второго этажа в подвальное помещение", - говорится в информации.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в здании ЦУМа продавец одного из бутиков провалился в шахту лифта. По данному факту проводится проверка. На месте работают полицейские", - сообщили в департаменте полиции.
Спасателям пострадавший рассказал, что он упал в пустую шахту лифта, где не было кабины. Он находился на втором этаже, открыл дверь лифта и провалился вниз.
По информации медиков, в результате случившегося у молодого человека зафиксирован закрытый перелом лучевой кости, ушибы грудной клетки и головы. Сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести в отделении политравмы.