​Продавец всегда прав?

Иногда мы даже не замечаем, как нарушаются наши права, или просто миримся с тем, что нас в очередной раз обманывают, подсовывая просроченные продукты или неисправную технику, предоставляя услуги не в полном объеме или игнорируя наши претензии. Зная, что доказать свою правоту покупателю очень сложно, а по-настоящему действенного органа для борьбы с нарушителями нет, мы в очередной раз отказываемся от защиты своих прав.

Департамент по защите прав потребителей ЗКО был создан три года назад путем реорганизации департамента санитарно-эпидемиологического надзора. В данный момент он находится в ведении Министерства национальной экономики, хотя основной функцией по-прежнему является поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе. Между тем этот государственный орган вновь ожидают изменения.

По словам руководителя департамента по защите прав потребителей ЗКО Жайдара Курманова, сегодня происходит очередная реорганизация, и госорган вновь возвращается в подчинение Министерству здравоохранения.

– По моим данным, в ведение этого ведомства перейдут вопросы санэпидблагополучия, а правами потребителей займется антимонопольная служба, – говорит Жайдар Курманов.

Впрочем пока этого не произошло, никакой другой помощи населению в защите своих потребительских прав, кроме консультативной, департамент оказать не в силах.

– В соответствии с Законом РК «О защите прав потребителей» мы являемся консультативно-координирующим звеном и проверочные действия, даже плановые, не осуществляем, – отмечает Жайдар Курманов.

При этом он уточняет, что изменения, внесенные в законодательство в прошлом году, наделили орган полномочиями на проведение проверок с принятием мер воздействия, однако подзаконные акты, которые бы регулировали этот вопрос, еще не приняты. Поэтому заявления от граждан, которые считают, что их потребительские права нарушены, сотрудники департамента пере-адресуют в уполномоченные органы, а также помогают писать претензии, отсылают в суд или в… Уральское городское общество защиты прав потребителей. Эта организация – единственная в Уральске, которая реально помогает людям восстановить свои права.

За прошлый год неправительственная организация, где на общественных началах трудятся в основном пенсионеры, выиграла 39 дел в суде, защищая права потребителей, нарушенные в разных сферах.

– Нам жалуются на все! – делится председатель городского общества защиты прав потребителей Владимир Ефремов. – Когда мы спрашиваем, почему со всеми этими вопросами вы идете именно к нам, говорят, что доверяют. Это ли не главный критерий оценки нашей деятельности?

Проводя анализ обращений и учитывая современное состояние дел в сфере общественного питания и торговли продуктами, Владимир Иванович выработал ряд предложений, которые, по его словам, способны расширить потребительские права. В частности, он выступает за то, чтобы каждая торговая точка предоставляла калькуляцию себестоимости готовых блюд, за которой в настоящее время следят только в школах и детских садах.

По его словам, также необходимо вернуть книги жалоб и предложений, наличие и состояние которых контролировалось бы государственными органами.

– Всемерная поддержка бизнеса привела к тому, что он просто сел потребителям на шею, – уверен Владимир Ефремов. – Повсеместно происходит подделка чеков, переклейка сроков годности товаров... Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо вернуть ГОСТы, избавившись от технических условий. Возродив такой орган, как Госстандарт, необходимо передать ему функции по защите прав потребителей.

По словам собеседника, в последнее время им стало сложнее работать, потому как законодательство находится на стороне продавцов, а не покупателей. Юрист общества защиты прав потребителей Шакир Суханбердин консультирует граждан безвозмездно, и, по его мнению, суд – это единственная возможность восстановить свои права. Однако для этого предстоит собрать доказательную базу, не утверждать голословно, что товар, который вы приобрели, оказался некачественным, а предоставить доводы, которые бы это подтверждали.

– Самая большая трудность в том, что в Уральске нет экспертов и специальных лабораторий, которые могут это доказать, – говорит правовед. – Поэтому нам приходится привлекать компании, работающие в той или этой сфере. Если жалоба гражданина касается неисправного сотового телефона, то консультирует фирма, занимающаяся ремонтом. Если человек обратился с претензией на качество обуви, то мы можем получить заключение у мастера по пошиву обуви. На основании заключений специалистов составляется претензия, которая является первым шагом к восстановлению потребительских прав.

По словам представителей общества, чтобы добиться от нарушителей признания своей вины зачастую им приходится устраивать настоящее следствие, проводить оперативную работу и даже розыскные мероприятия. Однако результат того стоит: люди, чьи проблемы не взволновали никого, кроме общественников, остаются весьма признательны за неравнодушие.