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Продавщица сразилась с бандитом на ножах в Великобритании
В английском городе Тивертон, графство Девон, вооруженная ножом продавщица заставила убежать грабителя, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.


Мужчина с балаклавой на голове пришел в магазин незадолго до закрытия. Угрожая 36-летней Лоррейн Маккалиски (Lorraine McCalliskey) ножом, он потребовал деньги из кассы. Однако она закричала и бросилась на него, размахивая собственным ножом.

"Я всегда ждала чего-то такого и подумала: "Вот это и случилось! Успею ли достать свой нож?" – рассказывает продавщица. 

Маленький нож для бумаги был спрятан у нее под кассой.

По словам Маккалиски, происходящее производило сюрреалистичное впечатление.

"Если бы он вытянул руку с ножом, то оказался бы достаточно близко ко мне, чтобы ударить. Но он использовал его, чтобы жестикулировать", – сказала она.

В 2016 году сообщалось, что владелец лапшичной в австралийском городе Брисбен, вооруженный двумя ножами, сумел обратить в бегство грабителя, который угрожал ему одним ножом.

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